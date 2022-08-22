الجمارك تحظر تمثيلها بالداخل أو الخارج دون الرجوع لرئيس المصلحة

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن العاملين بها حال السفر خارج البلاد، أو تمثيل المصلحة في ندوات وورش عمل، وذلك في ضؤ المنشور الصادر في هذا الشأن خلال عام 2017 بمنشور رئيس المصلحة رقم 7 .

وأشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، أنه في حالة ترشح أحد موظفي المصلحة لحضور اجتماع سواء بالداخل أو الخارج، يتم عرض تقرير يتضمن ملخص يتضمن ملخص ما دار بهذا الاجتماع والتزامات المصلحة ان وجدت.

كما ذهبت التعليمات الجديدة، إلى أنه حال السفر لتمثيل المصلحة في المحافل الدولية خارج البلاد، يتم تقديم تقرير بملخص ما دار يشتمل على الآثار المترتبة على المصلحة من السفر، ويرفق بالتقرير محضر الاجتماع ان وجد.

كما يحظر على أي موظف في المصلحة المشاركة في أية اجتماعات أو ورش عمل أو مؤتمرات أو ما يماثلها سواء كان حضوريا أو افتراضيا داخل أو خارج البلاد إلا بعد موافقة رئيس المصلحة.

وذكر المنشور أنه يأتي في ضؤ تعليمات رئيس مصلحة الجمارك الاسبق عبر المنشور الجمركي رقم 7 لسنة 2017 .

منشور جمركي رقم 61 لسنة 2022

وكان ينص المنشور على أنه صدرت كتب دورية عديدة من الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مفادها توجيه رئيس مجلس الوزاري بالتنبيه على رؤساء القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للدولة بأنه لا يجوز التواصل مع جهات أجنبية داخل مصر أو خارجها أو سفر موظفيها خارج البلاد سواء لحضور اجتماعات أو مؤتمرات، أو ورش عمل، أو القاء محاضرات، إلا بعد موافقة الجهة المسئولة والرجوع الى الجهات الامنية المعنية للمراجعة وابداء الرأي .

ونص منشور رئيس المصلحة في 2017 على أن يتم التنبيه على كافة العاملين بالمصلحة بمراعاة الالتزام والامتثال بكافة التعليمات والاجراءات والقواعد المذكورة من قبل مجلس الوزراء.