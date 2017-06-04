الجمارك تحصل القيمة المضافة على نولون السلع المستوردة

السيد فؤاد: أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا، بتعليمات للتأكيد على جميع المنافذ الجمركية، بضرورة تحصيل ضريبة القيمة المضافة لخدمة النولون «مقابل الشحن» والتفريغ، على السلع المستوردة، وذلك لأول مرة منذ إصدار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر من العام الماضى. وأرجع المنشور – الذى حصلت &laq

السيد فؤاد:

أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا، بتعليمات للتأكيد على جميع المنافذ الجمركية، بضرورة تحصيل ضريبة القيمة المضافة لخدمة النولون «مقابل الشحن» والتفريغ، على السلع المستوردة، وذلك لأول مرة منذ إصدار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر من العام الماضى.

وأرجع المنشور – الذى حصلت «المال» على نسخة منه- تطبيق الضريبة وفقا لأحكام القانون رقم 67 لعام 2016 «قانون القيمة المضافة»، ووفقًا لأحكام الفقرة 5 من المادة 11 من لائحته التنفيذية، التى تنص على قيام مصلحة الجمارك بتحصيل الضريبة على الخدمات الخاضعة بما فيها النولون التى تؤدى على السلع المستوردة، سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة، بذات الفئة المقررة قانونا على الخدمة.

وأكدت المصلحة فى منشورها الجديد أنه على المواقع الجمركية مراعاة ذلك عند التطبيق.

ومن المعروف أن قانون القيمة المضافة الصادر العام الماضى، منح النشاط الصناعى المخصص للتصدير، إعفاءا من الضريبة على خدمات النقل، والشحن، والنولون، والتأمين، فضلًا عن إعفاء المقابل المدفوع لجلب التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير وتحديث الصناعة، ما يساعد على جودة المنتج المصرى، وبالتالى زيادة القدرة على التصدير، ولم يستثنا تلك السلع المستوردة من تلك الضريبة.

من جهته اعتبر أحد أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى، أن المنشور يهدف إلى تطبيق ضريبة قيمة مضافة على النولون، الذى يدفعه صاحب البضاعة والمعرف بـ«صاحب الشأن» إلى الخط الملاحى الأجنبى، وهو إجراء غير متبع فى أى بلد فى العالم، حسب قوله.

وتسائل خالد حمام، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى، عن كيفية دفع ضريبة على النولون الذى يحتسب ضمن قيمة البضاعة، على الرغم من فرض ضريبة جمركية عليه وأخرى على الأرباح التجارية.

بدوره رفض أحمد مصطفى أمين عام اتحاد مستخلصى الجمارك بالاسكندرية، فرض رسوم ضريبية جديدة على نولون السلع المستوردة فى الوقت الذى يتم فيه سداد الضريبة الجمركية على البضاعة المستوردة ككل، مؤكدا أنها المرة الأولى التى يتم فيها فرض تلك الضريبة منذ صدور قانون «القيمة المضافة» قبل 8 شهور.

حذر مصطفى من موجة جديدة من ارتفاع فى أسعار كافة السلع المستوردة على خلفية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على النولون المؤدى على تلك السلع، وتابع أن المنشور الجمركى الجديد ماهو إلا استمرارا لسلسلة القرارات الحكومية المتعاقبة التى تعمل على خفض الاستيراد من الخارج بصرف النظر عن العواقب أو الأنشطة المتضررة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إنه لأول مرة تصدر تعليمات بتحصيل الضريبة منذ صدور القانون الخاص بها قبل نحو 8 شهور، ما دعى إلى حاجة المصلحة من خلال الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة، والمنشأ، لإصدار هذا المنشور للتنبيه على المواقع الجمركية بتحصيلها، بعد مناقشات دارت بقطاع البحوث والسياسات الضريبية.