الجمارك تحرر 20 محضر تهريب وتبديد بعدد من المنافذ

لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية من عمليات التهريب للبضائع الممنوعة استيرادها

أعلنت مصلحة الجمارك عن ضبط عددا من وقائع التهريب، بعدد من المنافذ الجمركية أهمها مطار برج العرب ومطار القاهرة الدولي، وتم تحرير 20 محضرا بحقها جميعا.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن موظفي الجمرك تمكنوا بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط عدد من الأقراص المخدرة مع راكب مصر قادم من إيطاليا.

وتبين وجود 15 شريط بكل منها 10 أقراص من عقار كونترمال المخدر باجمالي 150 قرص مخبأة داخل الجاكيت الذي يرتديه .

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثانية بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد مدير الإدارة من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة.

وتبين وجود 2330 مسمار وقطع معدنية من مستلزمات جراحة العظام و354 عبوات وزجاجات أدوية متنوعة و57 هاتف محمول ماركة آيفون داخل حقائبها.

وتبين وجود 34 هاتف محمول ماركة آيفون و 201 عبوة من المستحضرات والأدوية، بخلاف ضبط 3560 شريط من دواء cytotec الذي يستخدم في الإجهاض.

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الأستاذ محمد لطفى عامر مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة.

وتبين وجود 41 شريط بها 372 من الأقراص المخدرة، وجود 200 قرص مدرج في جداول المخدرات مخبأة بين طيات ملابس راكبين.

كما حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام تجاري بالإسكندرية تحت إشراف محمود عبد الواحد 14 محضر تبديد وتهرب جمركى لعدة شركات قامت بتبديد كمية من البضائع المرفوضة بالمخالفة لقانون الجمارك.

وقامت تلك الشركات باستيراد مشمول 14 شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي لأصناف ( أحذية – أقمشة – مواسير – إضافات أعلاف – لحوم – طماطم – صاج – أجزاء محركات – أكياس – سجاد ) ، وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركات باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .

وتم تشكيل لجان من إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات ، مكونة من محمد أحمد مرسي – حسين النقيب – محمد أحمد خليل – محمد سليمان داود رؤساء أقسام بالإدارة و إيمان الحناوي – أمل حامد – علاء حسن مفتشين بالإدارة وبمعاونة حمدية عبد السلام مدير مكتب المدير العام وكلاً من عبد المقصود محمود وعبد العال عطيه حيث تمت الإحالة للشئون القانونية .

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 7 ملايين و410 آلاف و573 جنيها، كما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 22 مليونا و231 ألفا و719 جنيها.