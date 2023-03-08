الجمارك تحذر من تقديم فواتير نولون أعلى من قيمة الرسالة أو بقيم مبالغ فيها

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، منشور تعليمات رقم 11 لسنة 2023 والخاص عمليات الكشف الجمركي في حالة وجود فواتير مبالغ فيها بالمنافذ الجمركية المختلفة.

ونصت التعليمات الجديدة، على كافة المختصين بالقطاعات والإدارات المركزية والعامة، أنه حال وجود فواتير نولون أعلى من قيمة الرسالة أو بقيم مبالغ فيها أثناء إجراءات التثمين للإفراج عن الرسائل الجمركية، يتم اخطار الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي للتأكد من صحة المستندات المقدمة وذلك لاتخاذ اللازم قانونا.

وأكد وكيل أول وزارة المالية الشحات غتوري، أن تلك التعليمات جاءت بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المستوردين عند الإفراج عن رسائلهم بتقديم فواتير نولون أعلى من قيمة الرسالة ( مزورة ) للتهرب من تقديم نموذج 4 .

يذكر أن نموذج 4 للمستوردين هو نموذج يتضمن كافة البيانات الخاصة بالبضاعة المستوردة من الخارج من كمية ونوعية ونوع وغيره من المعلومات، ويتضمن هذا النموذج أيضا منشأ البضاعة، أي الدولة التي قام المستورد بشراء البضاعة منها، ومن المعلومات التي يتضمنها النموذج هي تاريخ استيراد البضائع من الخارج وتاريخ بدء العملية الاستيرادية نفسها.

ويتم إرفاق كافة المصاريف الموضوعة على البضائع من مصاريف إدارية إلى القيمة الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الخارج، ومن المعلومات التي ترفق في هذا النموذج أيضا، إيصال الدفع ويقصد به إيصال السداد الخاص بمصاريف البضاعة المستوردة من الخارج، كما ان هذا النموذج يجب أن يكون موقع من البنك المركزي.

و من الجدير بالذكر أيضا أن عملية توقيع هذا النموذج من البنك المركزي قد تم استحداثها حاليا أي أنها كانت غير موجودة في السابق.

والتهريب وفقا لقانون الجمارك فهو يعتبر ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .

أما أنواع التهريب من حيث المكان، فهوي التهريب عبر الحدود ( وهو من اكثر انواع التهريب شيوعاً في الدول التي لها حدود صحراوية او جبلية وعرة او بحرية شاسعة) ، والتهريب عبر المواني والمطارات والمحطات الجمركية من خلال الاخفاء او تقديم مستندات مزوره بغرض التحايل للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية كلها او بعضها.