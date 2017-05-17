الجمارك تحدد قواعد جديدة لإنهاء إجراءات الإفراج

معتز محمود

أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة خاصة بتعامل الأفراد داخل الإدارات التابعة لها، لإنهاء الإجراءات على الرسالة محل البيان، وحددت هذه الضوابط بالمنشور الصادر عنها مؤخرا، والذى نص على عدم التعامل مع أى شخص ينهى الإجراءات، إلا بعد التحقق من رخصته وسنده فى تمثيل صاحب الشأن وتوقيعه على البيان، ومراجعة كافة المستندات؛ وإحالة من تقاعس أو أخل بهذا للمساءلة القانونية.

وأوضح المنشور الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أنه سيتم مراقبة تعليمات ذلك المنشور ومتابعته بمعرفة لجنة جمركية، تتشكل بمعرفة رئيس المنطقة المختص مكونة من «الأمن الجمركى، والتفتيش العام، ومكافحة التهرب الجمركى بكل منطقة»، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وترفع تقاريرها لرؤساء المناطق الجمركية.

وأشار المنشور إلى أنه يجب الالتزام بتجديد التراخيص قبل انتهاء مدتها حتى لا يسقط قيدها، تجنبا لتعرض مستخلصى الجمارك لأحكام المادة 115 من قانون الجمارك، وكذا إخطار إدارة شئون المستخلصين التابع لها المستخلص بأى تغيير سيطرأ على بيانات المستندات المقدمة، خاصة عنوان مقر مزاولة النشاط.

وأضاف البند الثالث من المنشور، أنه على مديرى إدارات شئون المستخلصين بالمناطق الجمركية، إخطار الإدارة العامة لشئون المستخلصين بما تم تجديده من التراخيص بكل فئاتها فى نهاية كل شهر، حتى يتسنى للإدارة معاينة ومتابعة مكاتب التخليص.

وحظر المنشور فى بنده الرابع على المندوب القيام بأعمال التخليص على رسائل أكثر من جهة أو شركة، وفى حالة تعدد الجهات أوالشركات التى يملكها أو يكون رئيس مجلس إدارتها شخص واحد يتعين أن يكون لكل منها مندوب خاص بتخليص أعمالها.

وطلب المنشور من الجمرك المختص تحرير محضر إثبات حالة عند استخدام رخصة التخليص الجمركى بواسطة غير المرخص له دون سند قانونى، مع اتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة؛ لإحالتها إلى الهيئة التأديبية للمستخلصين، مع عرض الأمر؛ لرفعه إلى وزير المالية لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

وأكد البند السادس أن الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى هى التى تختص بإصدار التعليمات التنظيمية والفنية والتفسيرية المنظمة للعمل بإدارات خدمة المتعاملين وشئون المستخلصن بالمناطق الجمركية الثلاث التابعين لها فنيا، كما تختص بتنفيذ حالات الإيقاف أو الرفع لأرقام المتعاملين المحالة إليها من الجهات المختصة.

وناقشت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية فى اجتماعها، المنشور الجديد وتداعيته على أعضائها، كونهم أول الفئات التى سينطبق عليها التعليمات الصادرة بالمنشور.

وأكد مصطفى السيسى، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للشئون الجمركية والرقابية وعضو الشعبة، أن التعليمات الصادرة فى المنشور الجمركى رقم 4 تمت صياغتها بشكل مبالغ فيه، ما أصاب المستخلصين بالفزع، إلا أنه فى النهاية يستهدف حماية المستخلص المنضبط.

وأضاف السيسى فى تصريحات لـ«المال» أن المستخلصين الشرفاء والمحترمين ضاعت حقوقهم، لافتا إلى أن بعض مندوبى المستخلصين بات ينهى أوراق العميل لحسابه الخاص واستكمال الإجراءات فى وقت أسرع، رغم عدم امتلاكة لرخصة مزاولة المهنة من الأساس.

وشدّد مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للشئون الجمركية والرقابية وعضو الشعبة، على أنه فى بعض الأحيان يقوم بعض هؤلاء المندوبين أو حديثى العمل بمهنة التخليص بأعمال غير شرعية، رغم عدم حصولهما على رخص.

وطالب مبروك شلتوت، عضو لجنة تسيير أعمال شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أعضاء الشعبة بأن يتم إعداد نموذج بصياغة موحدة من خلال الشعبة يتم تعميمه ويصبح معترفا به لتفويض المستخلص فى تنفيذ عمله.