الجمارك تحدد سيارات الركوب التي تخضع لاتفاقية الشراكة مع أوروبا (مستند)

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن صنف سيارات الركوب من 1500 حتى 1600 سم 2 لا تخضع لاتفاقية الشراكة مع أوروبا

أكد جمعة مدني مدير عام المعاملة الجمركية والإفراج بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أن صنف سيارات ركوب مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط ( ديزل أو صنف ديزل) سعة إسطواناتها تزيد على 1500 سم 2 حتى 1600 سم 2 بند جمركي رقم 87033230 لا تخضع لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وذكر في خطاب موجه لسامي عبدالوهاب مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بمصلحة الجمارك بعد إصدار مكاتبة للاستفسار عن تلك السيارة ومدى خضوعها لتطبيق الاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية من عدمه، بهدف الرد على أصحاب الشأن الذين قاموا باستيراد هذه السيارات، ويطالبون بتطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية عليها.

وأوضح مدير عام المعاملة الجمركية والإفراج بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة أنه بمراجعة الصنف والبند الجمركي الخاص بسيارات ركوب آخر مجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط ( ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد على 150 سم 2 حتى 1600 سم 2 بجداول السلع الصناعية الواردة بالملاحق 2 و 3 و 4 و 5 من اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية وجداول تطبيقها بالجمارك فقد تبين أن الصنف غير وارد ضمن تلك القوائم. منشور الاتفاقيات رقم 26 لسنة 2020

وأشار الى أنه بما أن الصنف المشار اليه غير وارد بتلك القوائم، فلا يتم منح هذا الصنف معاملة جمركية تفضيلية في اطار اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية.

وتابع “جمعة” أنه سيتم عرض الصنف المشار إليه ضمن قائمة السلع غير المدرجة بملاحق الاتفاقية بالاجتماع المقبل للجنة المشاركة المصرية الأوروبية لتحديد الجدول المعني والمعاملة الجمركية لها.

وتقضي الفقرة 5 من المادة رقم 9 على إلغاء الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على واردات مصر من المنتجات التي يكون منشؤها الجماعة بخلاف تلك الواردة في الملاحق 2 و 3 و 4 و5 طبقا للجدول المعني وعلى أساس قرار من لجنة المشاركة.

وفي نفس السياق أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 26 لسنة 2020 ليتم تنفيذه على المواقع الجمركية المختصة لتطبيقه، بشأن تلك السيارات التي لا تنطبق عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية.

يذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت بيانا مؤخرا بخصوص السيارة التي تم استيرادها لصالح الفنانة ياسمين صبري من قبرص منشأ إنجلترا.

وأوضحت مصلحة الجمارك أنه تم تقديم شهاده يورو 1 رقم 353199 موضح المنشا Ec اتحاد أوروبي بغرض تطبيق اتفاقية الشراكه المصرية الأوروبية.

كما تم تم تطبيق الاتفاقية بمعرفة موظف الاتفاقيات، وبالتالي أصبحت السياره معفاة من ضريبة الوارد بالكامل، ومبلغ الإعفاء يعادل 8314421 جنيهًا.

أما بخصوص ما تم سداده من رسوم لمصلحة الجمارك، فأشارت المصلحة إلى أن رسم تنميه يبلغ 8.5٪ بقيمة 519651.21 جنيها، إضافة إلى 30٪ ضريبة جدول.

ويضاف إليها 14٪ قيمه مضافة بما يعادل 3197200,63 جنيه، بجانب رسوم إضافية 285,20 جنيه، لتصل اجمالي الرسوم المسددة على البيان الجمركى 3717137,20 جنيها، وبالتالي فإن السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لاإتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.