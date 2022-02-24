«الجمارك» تحتجز «تويوتا بيلتا» فى موانئ الإسكندرية

احتجزت السلطات الجمركية المصرية شحنات من سيارات «تويوتا بيلتا» الجديدة القادمة من الهند فى موانئ الإسكندرية، رافضة الإفراج عنها بسبب أوراق التخليص والفواتير. ومنذ إطلاق «تويوتا بيلتا» أواخر العام الماضى شهد الطلب عليها ارتفاعًا بسبب انخفاض أسعارها، الأمر الذى دفع وكلاءها إلى حجز سيارات بما يقرب من 4 آلاف و500 سيارة بعضها بأسعار ثابتة بسبب سداد المستهلكين مبالغ للحجز كدفعة أولى وصلت إلى ما يقرب من 100 ألف جنيه للسيارة.

ورفعت الحجوزات على «بيلتا» قدرات الوكلاء على استيراد كميات تكفى الطلب عليها مع الالتزام بالأسعار المعلنة الثابتة، بعدها قامت شركة «تويوتا إيجيبت» بإلغاء مقدمات الحجز والسماح بالاستمارات فقط حتى لا تلتزم بتثبيت أسعار محددة.

وتداولت أنباء عن أن أعداد سيارات «بيلتا» المحتجزة داخل موانئ الإسكندرية كبيرة وقد تصل الكميات إلى حمولة مركبين.

وقال أحد موزعى «تويوتا» فضل عدم ذكر اسمه إن الوكلاء فضلوا أن تكون أغلب الكميات الموجودة لسيارات «تويوتا بيلتا» تخص صالات العرض الخاصة بهم بخلاف تخصيص دفعات منخفضة للموزعين.

وتابع أن سياسية الاعتماد بشكل أكبر على منافذ الوكلاء فى بيع أكبر عدد من «بيلتا» مقارنة مع الموزعين، دفعهم لتحمل كميات كبيرة من الحجوزات

وأشار إلى أن «تويوتا إيجيبت» قامت بتثبيت أسعار سيارات «بيلتا» لبعض الحاجزين مقابل دفع مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف جنيه كدفعة تعاقد أولى، الأمر الذى سيجعلهم مضطرين إلى تسليم تلك السيارات بأسعارها الأولى وقت الإطلاق، بخلاف الفترة الزمنية المتفق عليها فى استمارات الحجز.

وأضاف أنه بعد خروج أعداد الراغبين فى حجز «بيلتا» عن السيطرة، قرر الوكلاء إطلاق استمارة للحجز فقط دون دفع أى مقدمات مالية تخوفا من عدم مقدرتهم على استيراد السيارات بالكميات المطلوبة أو الالتزم بمواعيد التسليم فى ظل ضوابط قوانين جهاز حماية المستهلك فى الفترة الحالية.

وتعتبر «تويوتا بيلتا» نسخة طبق الأصل من «سوزوكى سياز» وهى إنتاج هندى مشترك مع شركة «سوزوكى» اليابانية.

فى المقابل، قال عدد من حاجزى «بيلتا» إن «تويوتا إيجيبت» طالبتهم بتعديل حجوزاتهم من الفئة الأولى إلى الثانية مع دفع الفروق السعرية وذلك لضعف الكميات الموردة منها منذ نوفمبر الماضى.

وحركت «تويوتا إيجيبت» أسعار «بيلتا» بنحو 15 ألف جنيه الثلاثاء الماضى لتتراوح من 250 إلى 290 ألفا.

وحاولت «المال» التواصل مع أحمد منصف، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات «تويوتا إيجيبت»، للتعليق على أعداد وأسباب احتجاز سيارات «بيلتا» فى موانئ الإسكندرية من خلال رسالة نصية والبريد الإلكترونى إلا أنها لم تحصل على إجابة حتى مثول الجريدة للطبع.