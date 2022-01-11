الجمارك تحبط 9 محاولات تهريب في سفاجا ومطار القاهرة تشمل أسلحة و19 كيلو من خصلات الشعر الطبيعي

تمكن موظفو الجمارك في سفاجا ومطار القاهرة من إحباط 9 محاولات تهرب تضم أسلحة و19 كليو من خصلات الشعر الطبيعي.

وتمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلي مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وأجهزة اللاسلكية وكمية من الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ 8 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات.

وبتفتيشها تبين وجود 2 طلقة بندقية حية و 11 سلاح أبيض ( مطواة) و4 جهاز لاسلكي و 4 هواتف أيفون 13 و83 علبة سولبادين مخدر و 19 أمبول مضاد حيوي و 16 أداة طبية للمفاصل وشاشة جهاز طبي و 192 علبة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و30 كيلو عسل نحل و 65 خصلة شعر طبيعي مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كلا من خالد عصمت ، محمود حافظ وموافي محمود مأموري الحركة وأسامة هويدي وشعبان الريس مشرفي الحركة بحضور مصطفى هاشم وحمدي صابر وأحمد ممدوح وعماد حمدي بالتعريفة وحسن عيد بالأمن الجمركي ومحمد إسماعيل بمكافحة التهرب الجمركي .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 485 ألفا و420 جنيها.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي

كما تمكن موظفي الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS 915 إشتبه مصطفي فاضل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى يحمل 3 حقائب نظرا لارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها او تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثله وتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف نجاح لطفي مأمور الجمرك وأحمد الدلهماوي مشرف الصالة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 19كيلو من خصلات الشعر الطبيعي داخل حقائبه .

وقرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .