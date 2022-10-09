الجمارك تحبط 10 محاولات تهريب بالمنافذ المختلفة خلال الأسبوع الماضي

قامت الإدارات الجمركية المختلفة بإحباط عدة محاولات تهريب في الفترة من 2 أكتوبر الى 8 أكتوبر ، وذلك حسب مصادر بمصلحة الجمارك.

وشملت أهم المحاولات، تمكن موظفو الجمارك بمطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وسبيكة ذهبية (13 سيجارة بها مخدر الماريجوانا _ قطعة حشيش _ سبيكة ذهبية بوزن 100 جرام ) .

كما تمكن موظفو الإدارة المركزيه لجمارك الدخيلة من ضبط محاولة تهريب تلاعب بالصنف الوارد بالمستندات حيث اقر بالمستندات أن الصنف الوارد الواح اكريليك، وتبين أن الصنف على الطبيعة أشباه فرومايكا، وتقدر فارق القيمة بمبلغ مليون وستمائه وثمانية عشر ألفا واربعمائه واثنان وخمسون جنيها.

فيما تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة عدد 226 تليفون، وبلغت القيمة للمضبوطات 743 ألف و 200 جنيها، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون و486 ألف 400 جنيه.

وتمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين من ضبط محاوله تهريب عدد من الهواتف المحمولة بعدد (11) هاتف محمول ماركة ايفون موديلات مختلفه، وبلغ إجمالي التعويض 302 الف جنيه.

كما تمكن موظفو إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي من تحرير محضر ضبط جمركى لمصنع مغلق قام بالإفراج عن مشمول 116 بيان جمركى كمستلزم انتاج ثم قام بالتصرف فيه.

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 218 مليون و 143 ألف و 402 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 653 مليون و 430 ألف و 206 جنيه.

كما تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة فتبين وجود ثلاثه لفافات من مخدر الهيدرو بوزن تقريبى 212 جرام من مخدر الهيدرو، وبلغت قيمة المضبوطات بمبلغ 25 ألف جنيه.

كما تمكن موظفو الجمارك بمطار القاهرة الدولي رقم 1 من ضبط محاولة تهريب عدد (17 أجهزة قياس باهظة الثمن).

فيما تمكن موظفو الجمارك بمطار القاهرة الدولي رقم 2 من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من قطع غيار الخاصة بالأجهزة الإلكترونية بعدد 21 ألف قطعة.

كما تمكن رجال جمارك مطار القاهرة الدولي رقم 3 من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن بلغ إجمالي المضبوطات 749 عبوة.