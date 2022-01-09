«الجمارك» تحبط محاولات تهريب تشمل 238 سيجارة إلكترونية

تمكن موظفي جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة إير كايرو القادمة من أرمينيا اشتبه أحمد أبوزيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أرميني الجنسية يحمل شنطة كبيرة وشنطة هاند باج ، نظرا لكثرة التردد وقصر مدة السفر .

وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY فلم يتلاحظ وجود أشياء غريبه داخل الحقائب، كما تم تكليف خالد عبد النعيم بتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكب بحضور أسامة عبدالظاهر مدير ادارة الأمن الجمركى فتبين وجود 238 سيجارة إلكترونية مخبأة داخل الجاكت الذى يرتديه وشنطتين صغيرتي الحجم يحملهما على الكتف أسفل الجاكت .

وتقدر قيمة التعويض الجمركى المستحق حوالى 180 ألف جنيه، وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونه من محمد رمضان وأحمد مهران ومحمد صلاح .

قرر أيمن شملول مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2022 بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

كما تمكن موظفي الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق من تحرير محضر ضبط جمركى لإحدى شركات الإستيراد والتصدير لقيامها بالتزوير والتلاعب في الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة ا . ا . الإيرادات بالتلاعب فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك عن 12 شهادة جمركية بجمارك السخنة ودمياط لأصناف أدوات كهربائية ، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عوض وأيمن ترك وأحمد زياده ومحمد عبدالحى وأحمد ناصر رؤساء الأقسام وممدوح رسلان وطارق سعيد مديرى الإدارة ، حيث قامت اللجنة بالذهاب لفرعى الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات الفعلية وضبط الفواتير الأصلية فتبين أن هناك تلاعب فى الفواتير والمستندات التى تم تقديمها عند الإفراج عن هذه البضائع ، وبلغت التعويضات المستحقة مليون و 508 ألف و 821 جنيه .

و قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 586 لسنة 2021 ، وطلبت الشركة التصالح وتم سداد المبلغ بالكامل .

كما حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع إلالتزام التجارى 4 محاضر ضبط جمركى لعدد من الشركات التى قامت بتبديد كمية من الأحذية والشنط بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

وقامت هذه الشركات بإستيراد رسائلها من الأحذية والشنط بنظام الوارد النهائي وأفرجت عن مشمولها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن تلك الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم هذه الشركات بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف المرفوضة أو إعدامها .

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله و محمود عابد وعادل عبد الفتاح ووليد والى وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية ، لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركات بالعناوين المذكور بالمستندات ، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركات بالعناوين الواردة بالمستندات .

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٥ ملايين و٤٠٢ ألف و٩١٧ جنيها، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٦ مليونا و ٢٠٨ آلاف و ٧٥١ جنيها، وقرر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى لهذه الشركات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .