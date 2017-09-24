الجمارك تحبط تهريب 19 آي فون 8 و90 قرص ترامادول

مها أبوودن:



أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب بمطار القاهرة برئاسة يحيى محمد أمين، مدير الجمرك محاولة تهريب 19 آى فون 8 و90 قرص ترامادول، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.



وتمت عملية ضبط الـ(آى فون)، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه أحمد الحكش، مأمور تفتيش الركاب فى راكب مصرى لقصر فترة السفر للخارج، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق رسوم أو عليها جهات عرض أجاب بالنفى، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تلاحظ وجود كثافات منتظمة وأجسام داكنة بالحقائب والأكياس، وبتفتيشه تبين وجود 19جهاز آيفون 8 مخفاة بالحقائب بين طيات الملابس بالحقائب والأكياس وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 300 ألف جنيه.



وأثناء نفس الوردية وبناء على إخبارية من إدارة مباحث المطار تم تحرير محضر ضبط آخر لراكب مصرى قادم من ميلانو يحمل 9 شرائط ترامادول بعدد 90 قرصا.