الجمارك تحبط تهريب كمية من حصان البحر المجفف

مها أبوودن:أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولى ، محاولة لتهريب كمية من حصان البحر المجفف المحظور تصديره أو الإتجار فيه أو تداوله عالميا طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و

مها أبوودن:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولى ، محاولة لتهريب كمية من حصان البحر المجفف المحظور تصديره أو الإتجار فيه أو تداوله عالميا طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وقوانين حماية الحياة البحرية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية “سايتس” الدولية والمدرج فى القائمة الحمراء (IUCN) للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة، وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1566 لسنة 2007 بمنع تصدير خيار البحر.

وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين إلى الإمارات على رحلة خطوط “فلای دبی” عندما اشتبه حمدی راضی مأمور الجمرك فى الراكب م . ل . ل مصرى، وبتفتيشه تبين وجود كمية من حصان البحر (كائن بحرى) جاف بوزن إجمالى 22 كيلو جرام، أخفاها داخل أكياس بلاستك سوداء اللون بداخل الأمتعة الشخصية الخاصة به.

وتم تقدير القيمة بمبلغ 440 ألف جنيه والرسوم المعرضة للضياع 16 ألف جنيه، وتبلغ التعويضات المستحقة 880 ألف جنيه.

و قرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 33 لسنة 2017 .