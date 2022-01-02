الجمارك تحبط تهريب كميات من مستحضرات التجميل وتضبط 136 زجاجة خمور

تمكنت سلطات الجمارك في سوهاج والقاهرة من إحباط تهريب كميات من مستحضرات التجميل وضبط 136 زجاجة خمور.

وتمكن موظفي الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقوانين الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران ويز اير القادمة من أبو ظبى اشتبه أبوزيد خلف رئيس قسم تفتيش الركاب وناصر أبوضويه أمن جمركى فى الراكب ا . ا . م الجنسية بنجلاديش .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة حشمت شيبه مأمور الفحص تحت إشراف حسن ابوكريشه مدير إدارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود كثافات وأشياء متماثلة .

وتم تشكيل لجنة جمركية من أحمد أبو كريشة وعبدالرحمن نبيل مأمور ى تفتيش الركاب وهشام عبدالمؤمن مكافحة تهرب تحت إشراف أبوزيد خلف رئيس قسم تفتيش الركاب فتبين وجود عدد 132 عبوة مرقوم عليها herbal under eye gel 50 g و114 عبوة facial massage gel 100gو 150 عبوة مرقوم عليها hair cream 100g داخل حقائبه .

وقرر الدكتور قدرى هابيل رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية تحرير محضر ضبط للراكب رقم ١ لسنه ٢٠٢٢ .

كما تمكن موظفي الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالإشتراك مع مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناء على معلومات سرية معلومات توافرت لدى إدارة مباحث الجمارك وإدارة مكافحة التهرب الجمركى بقيام بائع دليفرى بمنطقة حدائق القبة بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم .

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء العقيد هشام عبد الواحد والمقدم محمد صالح مفتشي مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين ولجنة من الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي من عبدالله مصطفى مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد أحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية وأحمد محمد مدير ادارة المكافحة وخالد عويس واسلام شكري وطارق عبد العزيز ومحمد فواد وأحمد صلاح روساء الاقسام بمكافحة التهرب الجمركي.

وتم ضبط 136 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 8 ملايين و 413 ألف و 800 جنيه .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1636 لسنة2021 مكافحة تهرب.

وتقدم المتهم بطلب تصالح وتم سداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط واحباط كافة محاولات التهريب الجمركى .