الجمارك تحبط تهريب أكثر من 88 ألف يورو وكمية من السجائر والشيش الإلكترونية

تمكن موظفو الجمارك في مطار القاهرة ومنفذ بورسعيد من إحباط محاولات تهريب أبرزها أكثر من 88 ألف يورو وكمية من السجائر والشيش الإلكترونية.

وفي الإدارة الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي تم ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 792 القادمة من روما تم الاشتباه فى الراكب م . ا مصري الجنسية يحمل 2 حقيبة كبيرة وواحدة تروللى بدا عليه الارتباك الشديد .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وعند تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات متشابهة ومتكرره وتم تأكيد الاشتباه .

وبتفتيش حقائب الراكب ذاتيا تبين وجود 88 ألف و 500 يورو مخبأة داخل الأحذية وبين طيات الملابس بحقائبه وداخل الملابس التى يرتديها.

وقرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 196 لسنة 2020 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وتم تسليم الراكب مايعادل 10 آلاف دولار المسموح بها قانونا .

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو بالمخالفة.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط مصر للطيران رقم ٧٣٦ القادمة من اسطنبول تم الاشتباه في الراكب ع.ع.م مصري الجنسية ويحمل معه ٢ حقيبة و ٢ كيس بلاستيك .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه آية أشياء أو بضائع يرغب في الافصاح عنها أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) فتلاحظ ظهور أجسام ذات كثافات مختلفة.

وبتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً تبين وجود ١١٩٨ قطعة من أدوات التجميل وإبر التريكو مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٥ وتحريز المظبوطات.

وفي السياق ذاته تمكن موظفي الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب كمية من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان تم توقيف راكبين مصريين أثناء محاولتهما الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤالهما عما إذا كانا يحملان معهما أية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجابا بالنفى .

وبتفتيش حقائب الراكبين فتبين وجود ١٤٤ عبوة وكيس بداخلهم خيوط جراحية طبية ومستلزماتها أسفل قاع سحري داخل حقيبة الراكب الأول و ٢٢٥ عبوة وكيس بداخلهم خيوط جراحية طيبة ومستلزماتها أسفل قاع سحري داخل حقيبة الراكب الثاني وبنفس الطريقة .

وتم تحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين رقمى 147 و 148 لسنة 2021 ، وإحالة الراكبين للنيابة المختصة للتحقيق.

كما تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها والأجهزة الطبية والعدسات اللاصقةبالمخالفة لأحكام القانون.

فبناءا على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام بالاشتباه فى وجود اصناف مخالفة ضمن مشمول 2 بوليصة رقمى ( KW10111634 -KW10111634) حاوية رقم ( CMAU6459347) بعدد 152طرد أمتعة شخصية بوزن 2.5 طن واردة من الكويت .

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة للكشف والمعاينة فتبين وجود 17628 سيجارة وشيشة إلكترونية و15جهازا طبىا و160 زوج عدسات لاصقة و 1300 مخبأة داخل أجهزة التكييف وطرود الرسالة بطريقة يصعب الوصول إليها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.