الجمارك تجري مزايدة لبيع 66 لوط من السيارات بمنافذ سفاجا ونويبع وأسوان

أعلنت مصلحة الجمارك عن أنه ضمن خطة وزارة المالية في التخلص من الراكد والمهمل والمتروكات داخل الساحات بالموانئ المصرية، فقد تقرر عقد مزاد علني لبيع 66 لوط سيارات جمارك سفاجا ونوبيع وبضائع جمارك سفاجا ونويبع وأسوان.

وحسب كراسة الشروط التي اطلعت عليها “المال” فان المزايدة تشتمل على عددا من السيارات بماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة.

وتشمل تلك السيارات تويوتا كورولا، مرسيدس، شيفروليه، فورد موستانج، شيفروليه كروز، سيارة نقل ، نيسان أرمادا، دودج دورانجو، ايسوزو جامبو ، مرسيدس ML 400، بالاضافة الى سيارات كرايسلر، هامر، جيلي، ميركوري، مازدا، نيسان، مازدا CX9، رانج روفر، كيا ، بيجو، و كذلك بضائع متنوعة وارد وصادر الجمرك.

وحسب كراسة الشروط فمن المقرر أن تعقد المزايدة يوم 11 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا – بمقر نادي الجيزة الرياضي أخر كوبري عباس بشارع البحر الأعظم.

وأكدت مصلحة الجمارك، أنه يتم بيع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

على أن يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.

كما أنه على من يرغب في الاشتراك في المزايدة شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.