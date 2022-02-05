الجمارك تجدد ندب ما يزيد عن 400 وظيفة بالمنافذ الجمركية المختلفة لعام رابع (مستند)

قررت مصلحة الجمارك عبر الإدارة المركزية للموارد البشرية بموجب القرار رقم 150 لسنة 2022 تجديد ندب بعض المنتدبين لمدة عام رابع وبنفس المجموعة الوظيفية، والتي تتخطي 400 وظيفة من جهات إدارية مختلفة.

وقالت مصادر جمركية أن هذا الاتجاه يأتي استجابة لمطالب السوق الملاحي والتجاري بزيادة العاملين بالمنافذ الجمركية، وتجديد أعمال الندب من الجهات المختلفة، بالاضافة إلى تعيينات جديدة تسعى لها المصلحة لسد أي عجز وظيفي بالمنافذ المختلفة، خاصة أن من أهم أسباب إنخفاض زمن الافراج الجمركي هو زيادة الوظائف المطلوبة بالمصلحة.

ونوهت مصلحة الجمارك على الموظفين الواردة أسماؤهم بالقرار التوجه لمبنى A3 الدور السادس باب 14 جمرك الإسكندرية ” لإستلام صورة طبق الأصل من القرار لتسليمها لجهات عملهم، ليتم تسليم صورة طبق الأصل للعاملين بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بالقاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد إعتبارا من يوم الأربعاء القادم.

وفي نهاية ديسمبر الماضي أعلنت مصلحة الجمارك عن ظهور نتيجة التقديم فى مسابقة تم الإعلان عنها خلال يوليو الماضي والمعروفة بـ (الإعلان رقم 1 لسنة 2021) بشأن حاجة المصلحة بوزارة المالية للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة ” شعبة محاسبة / شعبة جمارك “، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة وفقاً للتوزيع الجغرافى المبين بالإعلان.

وأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أنه تم إخطار المتقدمين الذين تم إعلانهم بقبول طلبات التقديم الخاصة بهم رسميا بضرورة مراجعة الموقع الإلكترونى خلال الفترة القادمة بشكل دورى، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بموعد ومكان انعقاد اختبارات التقييم الإلكترونية، وكذا التعليمات والاعتبارات الواجب الالتزام بها يوم الاختبار.

كما نوه عن أنه بالنسبة للمتقدمين الذين تم إعلانهم برفض طلبات التقديم الخاصة بهم، فقد تقرر فتح باب التقدم بطلبات التماس لإعادة فحص طلبات التقديم الخاصة بهم مرة أخرى، وذلك من خلال الدخول على الرابط الخاص بالالتماسات والمتاح حالياً على الموقع الإلكترونى ولمدة اسبوع اعتبارا من اليوم الموافق 31 ديسمبر 2021 مع مراعاة قراءة الإرشادات العامة اللازمة لتقديم طلب الالتماس جيدا قبل التقدم بطلب التماس.