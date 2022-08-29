الجمارك تجدد انتداب العديد من موظفيها لعام رابع على التوالي بالمنافذ المختلفة

قررت مصلحة الجمارك تجديد العديد من العاملين بالمنافذ الجمركية المختلفة من الجهات التي يتم الانتداب منها، وذلك لمدة عام، وذلك للمرة الرابعة على التوالي لتلك الوظائف.

جاء ذلك عبر قرار رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية رقم 1025 لسنة 2022 بتجديد ندب بعض المنتدبين والعاملين بمختلف المستويات الوظيفية بمصلحة الجمارك، وذلك لانتهاء مدة الندب السابقة بذات المسمى الوظيفي وبنفس المجموعة النوعية.

وطالب قرار مصلحة الجمارك من الوظائف التي تم التجديد لها بالتوجه لمبنى وزارة المالية للحصول على صورة من القرار لتسليمها لجهات عملهم .

وأشارت مصادر جمركية، أن المصلحة تتجه نحو التجديد للعديد من الوظائف التي تم الاستعانة بها من مختلف الجهات، وذلك بهدف شغل الوظائف الشاغرة، معتبرة أن أهم العناصر المؤثرة على سرعة الإفراج الجمركي، هو وجود العنصر البشري المدرب، وعدم وجود وظائف شاغرة. وذكرت المصادر، أنه من المقرر تسكين العديد من الوظائف بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك فور صدور نتيجة التقدم لمسابقة الـ” 1000 ” وظيفة جديدة، والتي أعلنت عنها المصلحة منتصف العام الماضي، وذلك من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون).