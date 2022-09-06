الجمارك تجدد انتداب العديد من موظفيها لعام ثالث على التوالي بالمنافذ المختلفة

أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية بمصلحة الجمارك، رقم 1064 لسنة 2022 بتجديد ندب بعض المنتدبين والعاملين بالمستوى والجهة الموضحة قرين اسم كلا منهم للعمل بمصلحة الجمارك لمدة عام ثالث، وذلك اعتبارا من التاريخ التالي لانتهاء مدة الندب السابقة بذات المسمى الوظيفي وبنفس المجموعة النوعية.

وطالبت الادارة المركزية للموارد البشرية بمصلحة الجمارك، من العاملين بمصلحة الجمارك بالتوجه لمبنى A3 الدور السادس باب 14 جمرك الإسكندرية ” لإستلام صورة طبق الأصل من القرار لتسليمها لجهات عملهم، على أن يتم تسليم صورة طبق الأصل للعاملين بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بالقاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد إعتبارا من يوم الإثنين القادم.

وكانت قد قررت مصلحة الجمارك نهاية أغسطس قررت مصلحة الجمارك تجديد العديد من العاملين بالمنافذ الجمركية المختلفة من الجهات التي يتم الانتداب منها، وذلك لمدة عام، وذلك للمرة الرابعة على التوالي لتلك الوظائف.

جاء ذلك عبر قرار رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية رقم 1025 لسنة 2022 بتجديد ندب بعض المنتدبين والعاملين بمختلف المستويات الوظيفية بمصلحة الجمارك، وذلك لانتهاء مدة الندب السابقة بذات المسمى الوظيفي وبنفس المجموعة النوعية.

وأشارت مصادر جمركية، أن المصلحة تتجه نحو التجديد للعديد من الوظائف التي تم الاستعانة بها من مختلف الجهات، وذلك بهدف شغل الوظائف الشاغرة، معتبرة أن أهم العناصر المؤثرة على سرعة الإفراج الجمركي، هو وجود العنصر البشري المدرب، وعدم وجود وظائف شاغرة. وذكرت المصادر، أنه من المقرر تسكين العديد من الوظائف بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك فور صدور نتيجة التقدم لمسابقة الـ” 1000 ” وظيفة جديدة، والتي أعلنت عنها المصلحة منتصف العام الماضي، وذلك من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون).