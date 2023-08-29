الجمارك تتفقد ميناء أبو قير البحري الجديد ومحطة الحاويات

زارت الدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية مـيناء أبو قير، المزمع افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في حضور العميد محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية، ومديري العمـوم بجمارك الإسكندرية.

وتم الاجتماع مع قادة ميناء أبو قير والمسئولين بميناء أبو قير البحري، وشركة أبو قير لتداول الحاويات، وتضمنت الزيارة جولة ميدانية لمحطة أبو قير لتداول الحاويات للتعرف على المتطلبات والتجهيزات اللازمة.

كما تم التطرق إلى دور الجمارك خلال المرحلة المقبلة، وتحديد الأمور اللازمة لحسن سير العمل الجمركي بالمحطة، حيث أن محطة أبو قير لتداول الحاويات تمثل مشروعا قوميا ضخما، مؤداه التأثير الإيجابي والتنموي.

تأتي الزيارة في إطار التوسعات الإنشائية والمشروعات القومية على مستوى مصر، وحرصا من مصلحة الجمارك على إعـطاء الأولوية في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمشروعات القومية وزيادة وتسهيل حركـة التجارة والاستثمارات بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

كانت مصادر مطلعة قد كشفت أن مجموعة موانئ «هاتشيسون بورت» الصينية والمشغل العالمي لمحطات الحاويات ستقوم بالتشغيل التجريبي لمحطتها بميناء أبو قير البحري خلال العام الجاري.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر استقبال بعض السفن للعمل تجريبيا بالمحطة الجديدة بالمحطة، والتي ستكون لأول مرة تداول الحاويات بميناء أبو قير بشكل تجاري.

وتقوم الشركة حاليا بعمل تعريفتها الجديدة، والمتوقع أن تجد أقبالا غير مسبوق من الخطوط الملاحية.

وأكدت المصادر، أن التشغيل الرسمي للمشروع سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل 2024 على أن يتم التشغيل التجريبي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقامت شركة هاتشسون بورت قامت بالتعاون مع معهد تدريب الموانئ بإطلاق مسابقة بين العاملين بمحطات الحاويات لتلقي الطلبات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الشركة طلبت من السوق الملاحية، أن الوظائف التي طلبتها الشركة كانت رئيس فريق موظفي المنافذ، ومشرف ساحة الكشف، ومخطط، ومشرف عمليات، مشرف بواخر، ومشرف رباط، ومشرف مشغلي أوناش ومعدات، على أن يكون لديه خبرة بالعمل بمحطات تداول الحاويات.