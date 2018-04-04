الجمارك تتعاقد على 100 جهاز فحص بالأشعة

سمر السيد:قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس الجمارك، إن المصلحة تعاقدت لشراء 100 جهاز فحص بالأشعة للمنتجات، ومن المقرر وصولها خلال الشهور القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة ستغطى 70% من موانئ مصر.وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات صحفية على هامش الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية

سمر السيد:

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس الجمارك، إن المصلحة تعاقدت لشراء 100 جهاز فحص بالأشعة للمنتجات، ومن المقرر وصولها خلال الشهور القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة ستغطى 70% من موانئ مصر.

وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات صحفية على هامش الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية اليوم الأربعاء، تحت عنوان “دور مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المرحلة الحالية”، أنه سيتم التعاقد على 47 جهازا جديدا مع شركات عالمية فى الفترة المقبلة كمرحلة وثانية وأخيرة لاستكمال باقى الموانئ، موضحًا أن عدد الأجهزة الموجودة حاليا نحو 87 جهازا.