«الجمارك» تتراجع عن اعتبار «المستخلص» متهماً فى وقائع التهريب

السيد فؤاد:تراجعت مصلحة الجمارك عن المنشور الخاص بإضافة المستخلص «مقدم البيان الجمركى نيابة عن المستوردين» إلى قائمة المتهمين فى حالة تهرب المستورد من الرسوم الجمركية، فضلا عن إحالته لمجلس تأديب.كانت مصلحة الجمارك قد أعلنت فى أبريل الماضى أنه «نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المواقع

السيد فؤاد:

تراجعت مصلحة الجمارك عن المنشور الخاص بإضافة المستخلص «مقدم البيان الجمركى نيابة عن المستوردين» إلى قائمة المتهمين فى حالة تهرب المستورد من الرسوم الجمركية، فضلا عن إحالته لمجلس تأديب.

كانت مصلحة الجمارك قد أعلنت فى أبريل الماضى أنه «نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المواقع الجمركية بتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة بصفة قطعية على البضائع المفرج عنها تحت التحفظ، وذلك بالمخالفة للمادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التى تنص على «وبالنسبة للسلع التى يتم نقلها تحت تحفظ الجهات الرقابية لحين إصدار النتائج النهائية للفحص، تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها بصفة نهائية، ويحظر الإفراج النهائى عنها إلا بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة، وإخطار الجمرك المختص بالتسوية.

وأوضح المنشور أنه نظراً لقيام بعض الأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تفرج عن بضائعها تحت التحفظ، بالتصرف فيها رغم صدور قرار الجهة الرقابية برفضها، ما يشكل جريمة تهرب جمركى، يتعين إضافة المستخلص مقدم البيان الجمركى نيابة عنهم، إلى قائمة المتهمين، فضلاً عن إحالته لمجلس تأديب.

ونص المنشور الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أن إضافة المستخلص فى وقائع التصرف المشار إليها، يأتى نظراً لتعذر ضبط أصحاب الشأن وهروبهم.

وأوضح المنشور أنه يتعين ألا يكون إضافة المستخلص إلى قائمة المتهمين على إطلاقه، ولكن يكون فى حالة ثبوت ضلوعه فى ارتكاب جريمة التهرب الجمركى، أواشتراكه فيها بمقتضى أدلة واضحة.

فى المقابل كان عدد من مستخلصى جمارك بورسعيد والإسكندرية، قد بدأوا فى تحريك دعوى قضائية ضد القرار، وأصدرت نقابة مستخلصى الإسكندرية بيانا تعترض فيه على الإجراء.

وطالب رئيس النقابة مدحت حبش، بضرورة إعادة دراسة الموقف فى ضوء المبادىء القانونية الراسخة من حيث المسؤولية القانونية للمستخلص الجمركى، ومتى تثار تلك المسئولية.

وحذر «حبش» من عواقب القرار وامتناع المستخلص عن القيام بالإفراج «تحت التحفظ«، ما ينتج عنه إهدار أموال طائلة تحت مسمى الأرضيات والغرامات، بالإضافة إلى تكدس الموانئ، وعدم وجود مساحات للتفريغ، علاوة على تأثير ذلك على ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود.

ولفتت النقابة إلى أن تبديد الرسائل المفرج عنها من قبل قلة من المستوردين يعتبر قصور فى متابعة الإدارات الرقابية والجمركية، وليس معنى ذلك معاقبة من لا مصلحة له.

