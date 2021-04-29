الجمارك تبيع 56 لوط سيارات الأربعاء المقبل بساحة جمارك مطار القاهرة

وتشمل ماركات رونج روفر و فولفو ومير كورى و GMC و BMWوهامر ومرسيدس وتويوتا ونيسان و فورد و ستروين و سوزوكي وميتسوبيشى وشيفرولية و سانج سويج ودايو ولانسر ومبنى باص ودودج ورأس جرار وفيسبا وموتوسيكل

تعقد مصلحة الجمارك الأربعاء القادم بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 56 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وبساحة أرض المعارض شارع صلاح سالم .

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل (رونج روفر و فولفو ومير كورى و GMC و BMWوهامر ومرسيدس وتويوتا ونيسان و فورد و ستروين و سوزوكي وميتسوبيشى وشيفرولية و سانج سويج ودايو ولانسر ومبنى باص ودودج ورأس جرار وفيسبا وموتوسيكل.

وتحددت مصلحة الجمارك إمكانية معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

وشملت الشروط أن يتم شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .

كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد ، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه .

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة ، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .