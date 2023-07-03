«الجمارك» تبدأ تنفيذ قرار رفع رسم الصادر على صنف البرسيم والمواد العلفية المماثلة (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور جمركي بخصوص تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن بتعديل رسم الصادر المفروض على صنف البرسيم و المواد العلفية المماثلة.

وأخطرت مصلحة الجمارك جميع المنافذ الجمركية بضرورة تنفيذ القرار على ارض الواقع، والذي نص على أن يتم تعديل رسم الصادر المفروض على صنف البرسيم والمواد العلفية المماثلة تحت البند الجمركي 1214 الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1146 لسنة 2019 المشار اليه ليكون 60 دولار للطن أو ما يعادلة بالجنية المصري وفقا لاسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي المصري في تاريخ السداد.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة، عبر القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2023 أنه صدر بناءا على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 224 المنعقدة في نهاية مارس الماضي على تحديد رسم الصادر عن كل طن من المواد العلفية ( برسيم أخضر، دريس، سيلاج ذرة ) بواقع 60 دولار لكل طن يتم تصديره.

كما صدر القرار بناءا على مذكرة الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في ابريل الماضي.

منشور تعريفات مصلحة الجمارك

وكان ينص القرار رقم 1146 لسنة 2019 والخاص باستمرار رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الاعلاف على أن يتم فرض رسم صادر على قض وقشور الحبوب وان كانت مهشمة ” تبن ” فيما عدا قش الأرز بواقع 600 جنيه للطن.

فيما نص القرار على فرض رسم صادر على البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة بواقع 700 جنيه، بينما نص القرار على فرض رسم صادر على النخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول فيما عدا سرسة الأرز بواقع 900 جنيه.

كما تم فرض رسم صادر على المواد النباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نبايتة ثانوية من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالخ وحطب الذرة بواقع 900 جنيه للطن.

كما تم فرض 300 جنيه رسم للصادر على سيلاج الذرة وفقا للقرار.