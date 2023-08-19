«الجمارك» تبدأ تنفيذ قرار تنظيم عمل المستخلصين عبر الحصول على تفويض (مستند)

تقترب مصلحة الجمارك من تنفيذ قرارها بخصوص إلزام عمل مستخلصي الجمارك عبر رخصة مزاولة النشاط وليس عن طريق التفويض عن صاحب البضاعة.

وحسب مصادر جمركية، فقد صدر القرار خلال 23 فبراير الماضي، وتم تأجيل القرار لمدة 6 أشهر، وذلك لحين توفيق أوضاع المستخلصين الجمركيين مع تلك التعليمات التي تضمنها القرار.

وينص منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2023 على أن يتولى موظفو الموقع التنفيذي المختص بمراحل الكشف والتثمين والإجراءات التحقق من أن مقدم البيان الجمركي والمتعامل عليه في جميع مراحل الكشف والتثمين هو مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين أو من المندوبين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات الصادر لهم تفويض كتابي بذلك.

كما يقوم موظفو المنافذ الجمركية بالتحقق من التوقيع اليدوي لمالك البضاعة أو من يوكله من المخلصين الجمركيين أو التوقيع الإلكتروني علي المنصة بالمواقع التي تعمل بنظام نافذة، على القيمة المقر عنها وإقرار القيمة والبيان الجمركي.

كما يتم التحقق من أن القائمين بالأعمال المساعدة هم من المعاونين المرخص لهم بذلك وحظر تواجدهم في مراحل الكشف والتثمين، بالإضافة إلى متابعة قيام المخلصين الجمركيين أو المندوبين أو المساعدين بتعليق الترخيص الجمركي ثالثا : يجال كل من يثبت مخالفته لما تقدم للتحقيق الإداري أو لجان التأديب المختصة.

ونص المنشور على أن يتولى موظفو الأمن الجمركي والتفتيش العام ومكافحة التهرب الجمركي بالمواقع ما جاء بالقرار من تعليمات أيضًا.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات تأتي نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المخلصين الجمركيين بممارسة أعمال التخليص بمقتضي توكيلات رسمية دون أن يكون اسمهم مقيد على البيان الجمركي، وذلك مخالفا لأحكام المواد (24) ، (255)، (138)، (22) ، (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

وكان قد أشار المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا إن موافقة مصلحة الجمارك على تأجيل القرار لمدة 6 أشهر جاءت مراعاة للبعد الاجتماعي، مؤكدا أن تنفيذ القرار خلال فبراير الماضي قبل التجهيز للتوفيق الأوضاع معه كان سيؤدي تنفيذ القرار إلى وقف عمل العديد من المستخلصين.