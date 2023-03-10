«الجمارك» تبدأ تنفيذ بعض التيسيرات لسيارات المصريين بالخارج (مستند)

بدأت مصلحة الجمارك بدءا من اليوم تنفيذ التعديلات الجديدة على استيراد سيارات المقيمين بالخارج، وذلك بعد إبلاغها رسميا بقرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى تم نشره فى عدد الجريدة الرسمية رقم 10 (تابع) فى 9 مارس 2023، وفقا لمصدر مسئول بجمارك الإسكندرية.

وجاءت التعديلات وفق القانون، بمد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر، مع رفع حظر البيع، شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.

كما تضمن القانون الجديد وجوب أحقية المغترب الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد .

يذكر أن مجلس النواب خلال الجلسة العامة قد وافق على تخفيض 70% من الجمارك لسيارات المصريين بالخارج، وإعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية، ويسدد المصري في الخارج 30% فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية، يستردها بعد 5 سنوات.

كان قد أشار قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن تعديل القانون الخاص بسيارات المغتربين من خلال منحهم تيسيرات جديدة لاستيراد السيارات وتخفيض نحو 70% من الجمارك الخاصة بالسيارات المستوردة من الخارج، ستزيد الحصيلة الدلارية للدولة المصرية من خلال زيادة أعداد المصريين المسموح لهم الاستفادة هذه المبادرة.

وأوضح أبو المجد، أن تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج جاء في وقته عقب ملاحظة قلة الأعداد المشاركة بالمبادرة نظرا لتعديل بعض البنود التي بدورها ستسهم في تزايد الأعداد خاصة من المغتربين المتواجدين بدول الخليج والذين يمثلون حوالى 90% من أعداد المغتربين بالخارج ككل.

وأضاف، كان هناك نوع من عدم المساواة بين المغتربين في دول الاتحاد الأوروبي لأنهم يتمتعون بتطبيق زيرو جمارك علي سيارا تها، فكان لذلك لابد من المعاملة بالمثل والاقتراب منها للمساواة مع المصريين المقيمين فى دول الخليج.