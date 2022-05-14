«الجمارك» تبدأ تطبيق نظام التسجيل المسبق بالشحن الجوي تجريبيا.. غدا

تبدأ غدا مصلحة الجمارك تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالشحن الجوي، على سبيل التجرية، ليتم تنفيذه إجباريا على هذا النشاط مطلع أكتوبر المقبل ” حسب منشور من مصلحة الجمارك “اطلعت عليه “المال”.

وأشارت المصلحة إلى أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالشحن الجوي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لميكنة ورقمنة التعاملات الخاصة بالاستيراد والتصدير لتكون من خلال المنصات الإلكترونية، بغرض تقليص زمن الإفراج عن البضائع وتخفيض تكلفة الاستيراد، وإيماءً إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 وقرارات الدكتور وزير المالية في شأن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) والتي تحدد الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها في نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة (ACI) إلى مصر.

وأكدت مصلحة الجمارك أنه بناء على الخطاب الصادر من الدكتورة مني ناصر – مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، فقد تقرر بدء التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية اعتباراً من غدا 15 مايو 2022م، على أن يكون التشغيل الإلزامي للنظام اعتباراً من أول أكتوبر 2022م.

وأكدت المصلحة أنه حرصا منها على توفير كافة البيانات المطلوبة عن النظام وتقديم الدعم الفني والتدريب اللازمين لتشغيله، فعلى الشركات المعنية من ” أصحاب الشأن ” ، ومستخلصي الجمارك ضرورة توفر عددا من الاشتراطات اللازمة لاستخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) .

وتشمل الاشتراطات أن يكون لدى المستورِد المصري (أو وكيله من المخلصين الجمركيين) حساب مُفَعَل على البوابة الإلكترونية (نافذة) ، وأن يكون لدى كل موظف تابع المستورِد المصري ووكيله من المخلصين الجمركيين (إن وُجِد) وحدة توقيع إلكتروني؛ علاوة على ضرورة أن يكون لدى شركات خدمات الشحن الجوي حساب (حسابات) مُفَعَلة على البوابة الإلكترونية (نافذة).

كما تشمل تلك الاشتراطات أن يكون لدى شركات خدمات الشحن الجوي وحدة (وحدات) توقيع إلكتروني، كما يكون لدى المُصَدِر الأجنبي حساب مُفَعَل على منصة (كارجو إكس) ، بالاضافة إلى ضرورة مراجعة الروابط التعريفية الخاصة بآليات تنفيذ النظام ومنها الدليل الإرشادي لإنشاء وتفعيل حساب جديد على منصة نافذة للمستوردين بجمهورية مصر العربية، والدليل الارشادي لنظام التسجيل المسبق للشحنات، وخطوات التسجيل على النظام.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، منشورا أكدت فيه على قرب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للمنتجين والمستوردين الخاصة بقرار 991لسنة 2015وقرار ٩٦ لسنة 2022، والخاص باستيراد بعض السلع ذات الشروط الخاصة ، ليكون في 20 مايو المقبل .

وينص القرار على ألا يتم السير في إجراءات استيراد عددا من الرسائل إلا بعد تسجيل المنتجين والمستوردين لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وتشمل الرسائل كل من الأحذية، وحقائب جلدية، و الملابس الجاهزة، والمفروشات، وأغطية الارضيات، وأدوان الفوط – المائدة – وأدوات الطعام والمطبخ، و حفاضات الأطفال، و أدوات من زجاج ، و الأجهزة المنزلية، و الأثاث، والدراجات، ولعب الأطفال ، والساعات.

كما تشمل تلك السلع حسب المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2022 و الصادر في 8 فبراير الماضي، كل من محولات التيار، والكوالين، ومنظمات الضغط المنخفض للاستخدام المنزلي، ومحابس أسطوانات الغازات البترولية المسالة التي تعمل باليد، و كابلات الجهد المنخفض، وسلك اللحام، و بالاست فلوروسنت، واللمبات الموفرة للطاقة، والبطاريات الجافة، و بطاريات محكمة الإغلاق (بطاريات كشاف الطوارئ) ، وبطاريات جولف.

وكان القرار نص على ضرورة توفيق أوضاع المستوردين والمنتجين مع نصوصه، إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا لأحكام المادة (٩٤) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770/ 2005وتعديلاتها، أو أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة معتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) .

ولن يسمح بدخول البضائع الموجودة بالقرار إلا في وجود شهادة الفحص المسبق قبل الشحن أو التسجيل بقوائم الفحص الظاهري بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.