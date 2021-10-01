الجمارك تبدأ تطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات الواردة بالموانئ المصرية

بدأت مصلحة الجمارك منذ صباح اليوم ” الأول من أكتوبر ” تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) إلزاميا على الواردات المصرية عبر الموانئ المصرية.

وقررت مصلحة الجمارك استثناء عددا من البضائع من هذا النظام الجديد، وذلك في المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد.

وحسب قرارات مصلحة الجمارك المنظمة لهذا الشأن، فانه تم استثناء الصادرات المصرية من الإلتزام بهذا النظام، ليكون تنفيذه على الواردات فقط.

كما تم وضع إستثناءات لشحنات قطع الغيار المستعمَلة والأمتعة الشخصية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية، ليتم إدراج بند جمركي واحد (أو أكثر)، ويقوم موظفى الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينة .

أما بالنسبة لبضائع الصب التي ترد من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية للتخزين بالمستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية لحين الإفراج عنها، فيتم السماح بشكل مؤقت بطلب المستودع الحصول على رقم ACID للشحنات الواردة – على ان تمنح كل بوليصة رقم ACID – بشرط تقديم طلب التخزين لكل بوليصة واقرار المستودع بتحمله المسئولية الكاملة عن جميع بيانات الشحنة لحين قيام المستودع بتوفيق اوضاعه وفقا للإجراءات المقررة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، وعلى أن تقوم شركات المستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية باتخاذ الخطوات اللازمة للتسجيل على منصة (نافذة) والحصول على وحدات التوقيع الإلكتروني (e-Token) لموظفي الشركة المتعاملين مع المنظومة.

أما ما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال (السفن الجوالة ) فيقوم المستورِد او وكيله بطلب إصدار رقم تعريفي (ACID) لكل شحنة (لكل بوليصة) خلال مدة لا تقل عن (3) ساعات قبل تقديم المانيفست.

وفي نفس السياق أصدرت مصلحة الجمارك رقـم (199) لسنة 2021 بضم بعض العاملين بمصلحة الجمارك لغرفة العمليات المركزية المشكلة بالقرار رقم (185) لسنة2021 .

وتقوم غرفة العمليات المركزية بمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على مدار 24 ساعة والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS ولغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز اعمالها.

وتنص المادة الثانية على أن تتولى فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار الرد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات الكترونيا وإجراءات عمل المنظومة، استقبال الشكاوى، دراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة.

كما تنص المادة الثالثة من القرار على أن تتولى غرفة العمليات المركزية العمل على حل جميع المعوقات التي تواجه فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لإنجاز أعمالها بشان منظومة التسجيل المسبق للشحنات A C ، كما تقوم الغرفة بعرض تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات المرفوعة لها من قبل فرق العمل وحالة العمل وانتظامه وذلك اعتبارا من ٢۰۲۱/٩/٢٥ ولمدة شهر .

ونص القرار يتم التواصل مع غرفة العمليات على الهاتف رقم 01222200899، بالاضافة الى البريد الإليكترونى التالى ACI.Support@Customs.gov.eg .

كما أصدر الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، تعليماته بأن يتم تنظيم مواعيد العمل لموظفي الجمارك المنوط لهم منح الرقم التعريفي للشحنات ACID بالمركز اللوجيستي الكائن بـ ٢٩ شـارع فريـد – مصـر الجديـدة وفقـا لنظـام الـثلاث ورديـات علـى مدار ٢٤ ساعة ولمدة ثلاث شهور يجوز تجديدها لمدة أخرى .

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها .

قرار مصلحة الجمارك

ويهدف منها حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية او المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وإستخدام البيانات و المستندات الإكترونية و الإستغناء عن المستندات الورقية .

وبدأ التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)على المشحونات البحرية إعتباراً من الأول من إبريل الماضي وتبدأ مرحلة التشغيل الإلزامى إعتباراً من الأول من أكتوبر2021.

وأكدت مصلحة الجمارك أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية اعتباراً من 2021/10/1 إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI .