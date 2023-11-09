الجمارك تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة على السجائر والتبغ والسجائر الإلكترونية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 63 لسنة 2023 ، وذلك بشأن تطبيق قرار تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، ليتم بدء تطبيقه خلال الأسبوع الجاري.

ونص المنشور على أن هذا يأتي تطبيقا للقانون رقم 177 لسنة 2023 والصادر خلال نوفمبر الجاري.

ونصت التعديلات الجديدة على أن يتم استبدال من المسلسل المرفق مع القانون ” أولا 1 / أ / 2 ، والتي كانت تنص على أن القيمة من تبغ الخام أو المصنوع ليكون بواقع 75% بحد أدنى 16 جنيها على الكيلو جرام صافي، لتكون بالتعديلات الجديدة 60 جنيها على الكيلو جرام في قانون 2016.

كما نص القانون على أن يتم استبدال المسلسلين 1 / ب / 3 ، و1 / ب / 4 ، ليكون الضريبة المحصلة على كل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالاضافة الى 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها ، و700 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيه، ولا يجاوز 45 جنيه، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيه، و750 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 45 جنيها.



وكانت تنص تلك المادة في قانون عام 2016 على أن تحصيل فئة ضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالاضافة الى 275 قرشا للعبوة التي يقل سعر بيع المستهلك النهائي عن 13 جنيه، و425 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي 13 جنيه، وحتى أقل من 23 جنيها، و525 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي 23 جنيه فأكثر.

كما تم تعديل البند 4 من هذا المسلسل والخاص بالمعسل والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد والمحلي لتكون ضريبة القيمة المضافة للمستورد 225% والمحلي 190% ، وكانت تلك النسبة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 تصل الى 150%.

ونص القانون الجديد على أن تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.

كما تحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي ( شاملا جميع الضرائب والرسوم من المنتج المستورد عند الافراج الجمركي.

كما يزاد بنسبة 12% سنويا ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، الحدين الادني والأعلى لسعر الأصناف الواردة بالمسلسل أولا : تابع 1 / ب / 3 من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون.

كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الانتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.

كما ذهب القانون الجديد إلى أنه يقصد بالمصانع المحلية التي يرخص لها من الجهات المعنية بتصنيع السجائر ومنتجات التبغ محليا، وفق الشروط التي تم طبقا لها منح رخص لانتاج السجائر ومنتجات التبغ.

وأضاف القانون الجديد للقانون منتجات التبغ المسخن ليكون فئة الضريبة على الكيلو جرام 1800 جنيه، وكذا تصل فئة الضريبة على كل مليلتر على السائل الالكتروني لتصل الى 4 جنيهات.

ويشمل هذا البند التبع المصنع الذي يصدر عن استخدامة بخار دون احتراق التبغ، وقد يكون على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى.

كما يشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الالكترونية سواء كان يحتوي او لا يحتوي على نيكوتين.