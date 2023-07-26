«الجمارك» تبدأ تطبيق رسوم مكافحة إغراق على واردات جبن هولندي (منشور)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 53 لسنة 2023 بشأن تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة، رقم 199 لسنة 2023 بتعديل القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2023.

ويقضي القرار بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الواردات من صنف الجبن والايدام والجودا ذات منشأ أو المصدرة من هولندا والمنشور رسميا منتصف يونيه الماضي.

وقد أخطرت وزارة الصناعة والتجارة مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق القرار خلال يوليو الجاري باضافة اسم شركة Anker Cheese B.V كشركة مصدرة وموزعة لشركة A-Ware Dairy Ingredients B.V الى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 2022 وذلك على النحو الوارد بالقرار.

وكان قد نص القرار على وضع هامش الاغراق كنسبة مئوية من القيمة CIF بواقع 13.6% للجبن الايدام وبما لا يقل عن 0.58 دولر أمريكي للكيلو جرام، و4.6% للجبن الجواد وبما لا يقل عن 0.19 دولار امريكي للكيلو جرام.

وفي يناير من العام الماضي أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع قرار رقم 8 لسنة 2022 بفرض رسوم مكافة إغراق نهائية على المنتجات الواردة من صنف الجبن الإيدام والجودا ذات المنشأة أو المصدرة من هولندا، والتي تندرج تحت البند الجمركي (04069090).

جاء ذلك حسبما أوردته الجريدة الرسمية في عدد رقم 7 بتاريخ 9 يناير 2022، ويتم تنفيذ هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.