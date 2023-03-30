الجمارك تبدأ تطبيق رسم صادرعلى قصاصات الأقشمة بواقع 6 آلاف جنيه للطن

بدأت مصلحة الجمارك في تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة، برفع قيمة سم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة لتصل الى 6000 جنيه للطن بدلا من 3000 جنيه والتي تم تطبيقها نهاية مارس من العام الماضي.

وأصدرت مصلحة الجمارك منشور جمركية رقم 23 لسنة 2023 ليتم تنفيذ القرار بكافة المنافذ الجمركية بدءا صدور القرار .

ونص المنشور على أن يتم استثناء القصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك وفقا للقرار الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة العام الماضي 2023 .

كما ينص القرار على أن يتم فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.

كما كان ينص على عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وصدر القرار بناء على مذكرة من الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية المؤرخة في منتصف مارس الجاري، حيث يستهدف القرار توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلا عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع.

كان إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية قد أشار إلي إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلاً عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن القرار صدر بعد استطلاع رأي كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، كما ستتم مراجعة القرار سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله.