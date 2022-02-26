«الجمارك» تبحث إنهاء تكدس البضائع المهمل بمطار القاهرة الدولى

تسعى مصلحة الجمارك لإنهاء تكدس البضائع بالمنافذ الجمركية، والقضاء على ظاهرة ترك البضائع مدد طويلة، دون تصرف أو بيعها لصالح الخزانة العامة للدولة.

وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، بأن ذلك يأتي في ضوء كتاب السيد أحمد أبوالحسن – وكيل الوزارة- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة؛ لمعاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل والمتضمن، وجود تكدس بالمخازن باللجنة الجمركية بشركة مصر للطيران ببضائع المهمل والمتروكات وعدم قيام الجمرك باستلام هذه المهامل لعدم وجود مخازن جمركية تسمح بتخزين هذه البضائع، ويُقترح سرعة اتخاذ اللازم نحو إدراج هذه البضائع فى أقرب مزاد.

كما توجد بضائع وطرود مكدسة بمخازن الوديعة والمحجوزات بمطار القاهرة الدولى مضت عليها المدة القانونية للتخزين، بالرغم من أنها مستوفاة إجراءات الكشف والتثمين وجهات العرض، إلا أنه لا يتم استلامها فى مخازن البيوع الجمركية بمطار القاهرة (منطقة كسفريت)؛ بسبب رفض شركة مصر للطيران نقل تلك البضائع للمخازن بدعوى تكدس المخازن لديها بالبضائع، واصرارها على تحصيل مقابل تخزين مقدماً قدرة (1000) فقط ألف جنيه مصرى عن أى حقيبة مهمل قبل السماح بنقلها من مخازن الوديعة بصالات التفتيش بالمطار إلى مخازن مصر للطيران (بمنطقة كسفريت) التابعة للدائرة الجمركية لمطار القاهرة.

الأمر الذى أدى إلى إعاقة حركة العمل وتعريض الطرود والبضائع للتلف، فضلا عن أن بعض الطرود تعد (بضائع خطرة) متضمنه أجهزة كهربائية ومستحضرات تجميل وزيوت ومشروبات كحولية.

وأضاف مسئول مصلحة الجمارك، أنه ورد كتاب من رئيس مجلس الإدارة – والعضو المنتدب – لشركة مصر للطيران للشحن الجوى الذى يضمن عرض من شركة مصر للطيران للشحن الجوي على مصلحة الجمارك نقل جميع بضائع المهمل الموجودة حاليا بمجمع مخازن منطقة كسفريت إلى مجمع بضائع مصر للطيران بمطار النزهة الدولى بالإسكندرية غير المستغل، على أن يستمر تحويل البضائع المهمل القادمة من مطار القاهرة الدولى إلى مجمع البضائع بمطار النزهة وفقاً لأى إجراءات تطلبها مصلحة الجمارك.

بالإضافة إلى إمكانية استغلال مجمع بضائع مصر للطيران بمطار النزهة لاستقبال أى مهمل خاص بالجمارك من أى موانئ أخرى وفقاً لما تراه مصلحة الجمارك وبالتنسيق مع مصر للطيران.

ولفت إلى أنه تم تنظيم زيارة لمطار القاهرة الدولى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي لمخازن مصر للطيران بـ (منطقة كسفريت) بالدائرة الجمركية لمطار القاهرة.

كما تم عقد اجتماع مع ممثلى شركة مصر للطيران للشحن الجوى ضم إسماعيل مصطفى كمال – مدير عام الوارد بشركة مصر للطيران للشحن الجوى، وناصر عبدالمجيد محمد – مدير إدارة المهمل بشركة مصر للطيران للشحن الجوى، وسيد الطبال – رئيس قسم مخازن المهمل بمصر للطيران للشحن الجوى، لبحث تكدس بضائع الشحن الجوى بشركة مصر للطيران للشحن الجوى والمتراكمة منذ سنوات بدون تصرف.