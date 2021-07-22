«الجمارك» تؤكد وعاء احتساب ضريبة القيمة المضافة على السيارات المحلية والمستوردة (مستند)

بناء على استفسارات من قبل عدد من المنافذ الجمركية

أصدرت مصلحة الجمارك بخصوص وعاء احتساب ضريبة القيمة المضافة على السيارات المحلية والمستوردة، بناء على عدة استفسارات من المنافذ الجمركية، وذلك بناء على خطاب مصلحة الضرائب (قيمة مضافة).

وأكدت عاطف محمد مطاوع رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب ( قيمة مضافة) ، أنه بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم 547 في نوفمبر 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رسم التنمية رقم 147 لسنة 1984، فإنه وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وقانون رسم التنمية رقم 147 لسنة 84 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 547 فإن سيارات ركوب سعة 1901 سم3 أو ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات تخضع لضريبة الجدول بفئة 15% من القيمة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بفئة 13% من القيمة اعتبارا من 8 سبتمبر 2016، وبفئة 14% من القيمة اعتبارا من أول يوليو 2017 وفقا للبند ثانيا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة مسلسل 11 من الجدول المرافق للقانون.

ونص خطاب الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، فإنه طبقا لاحكام المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 فإنه على مصلحة الضرائب المصرية تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه في البند 17 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه بالنسبة إلى السيارات الجديدة المنتجة محليا، ويتم تحصيل الرسم المستحق على السيارة من المنتج، ويحسب وفقا للقيمة المحددة للسيارة من فاتورة البيع من المنتج شاملة الضريبة على القيمة المضافة، ويتم تحصيل قيمة الرسم مع قيمة الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار خطاب مصلحة الضرائب ( قيمة مضافة ) أنه على مصلحة الجمارك تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة الى جميع السيارات المستوردة من الخارج، ويحتسب الرسم وفقا للقيمة الإجمالية للسيارة شاملة الرسوم والضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ، ويتم تحصيل الرسم بمعرفة المنافذ الجمركية، مع تحصيل قيمة الرسوم والضرائب الجمركية.

ومن ثم فإن وعاء احتساب الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة على السيارات المحلية والمستوردة لا يتضمن رسم تنمية موارد الدولة المشار إليه، وذلك من نوفمبر من العام الماضي.