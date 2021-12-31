«الجمارك» تؤكد ظهور نتيجة مسابقة التعاقد مع 1000 من حملة المؤهلات العليا

أعلنت مصلحة الجمارك عن ظهور نتيجة التقديم فى مسابقة تم الإعلان عنها خلال يوليو الماضي والمعروفة بـ (الإعلان رقم 1 لسنة 2021) بشأن حاجة المصلحة بوزارة المالية للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة ” شعبة محاسبة / شعبة جمارك “، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة وفقاً للتوزيع الجغرافى المبين بالإعلان.

وأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أنه تم إخطار المتقدمين الذين تم إعلانهم بقبول طلبات التقديم الخاصة بهم رسميا بضرورة مراجعة الموقع الإلكترونى خلال الفترة القادمة بشكل دورى، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بموعد ومكان انعقاد اختبارات التقييم الإلكترونية، وكذا التعليمات والاعتبارات الواجب الالتزام بها يوم الاختبار.

كما نوه عن أنه بالنسبة للمتقدمين الذين تم إعلانهم برفض طلبات التقديم الخاصة بهم، فقد تقرر فتح باب التقدم بطلبات التماس لإعادة فحص طلبات التقديم الخاصة بهم مرة أخرى، وذلك من خلال الدخول على الرابط الخاص بالالتماسات والمتاح حالياً على الموقع الإلكترونى ولمدة اسبوع اعتبارا من اليوم الموافق 31 ديسمبر 2021 مع مراعاة قراءة الإرشادات العامة اللازمة لتقديم طلب الالتماس جيدا قبل التقدم بطلب التماس.

كما أكد مسئول المصلحة على أنه سوف يتم إعلان النتيجة التي ستسفر عنها عملية فحص طلبات الالتماس المقدمة على الموقع الإلكترونى لاحقًا فور الانتهاء من مراجعتها بواسطة المختصين.

وفي نهاية يوليو الماضي أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن حاجتها إلى تعيين 1000 وظيفة جديدة من حملة المؤهلات العليا ، وذلك للعمل في عدد من المنافذ الجمركية.

وأشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وتضمن إعلان مصلحة الجمارك شروط التقديم، والتي شملت أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقا طبيا، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاما ميلاديا في تاريخ هذا الإعلان.

وانقسمت الوظائف إلى 615 وظيفة فئة ( أ ) والتي من شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

أما بالنسبة للفئة (ب) والتي تطلب أن يصل عددهم إلى 385 وظيفة، فكانت شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

واشترطت للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الإلكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل ، بحيث يكون للفئة (أ) ، المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والمراجعة – قانون الجمارك – مهارات استخدام الحاســب الآلي – المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

بالنسبة للفئة (ب) يجتاز الاختبارات بنسبة 75% أيضا في قانون الجمارك بصفة أساسية – قانون العقوبات المصري – قانون الإجراءات الجنائية – القانون المدني – قانون الحجز الإداري – مهارات استخدام الحاســب الآلي – المهارات الإدارية الاساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.