الجمارك تؤكد زيادة الرقابة لمنع تهريب الخمور والسجائر (مستند)

أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، منشورا جمركيا يؤكد ضرورة مراعاة إلتزام كافة المنافذ والمواقع الجمركية بتشديد إجراءات الرقابة الجمركية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لمواجهـة كافة محاولات اختراق الرقابة الجمركية لتهريب الخمور والسجائر والتبغ ومشتقاته.

ونص المنشور الذي تم تنفيذه اليوم بالمنافذ الجمركية المختلفة، بضرورة موافاة الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي بمحاولات التهريب الجمركية التي يتم ضبطها من هذه الأصناف لعرض تقرير شهري بها على رئاسة المصلحة توطئة للعرض على الدكتور وزير المالية محمد معيط.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن المنشور يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بقيام المصلحة بدورها باحكام الرقابة الجمركية وخاصة السلع ذات الاثر المباشر على الامن والصحة والسلامة العامة وحماية حقوق الخزانة العامة.

يذمر أن مصلحة الجمارك قررت أمس إيقاف الإفراج عن الرسائل الواردة من السجائر والسيجار والمعسل وتحمل علامة تجارية لأصناف من تلك المنتجات تنتج بواسطة مصانع محلية داخل الجمهورية والتى يتم استيراداها من الخارج من غير اصحاب تلك العلامة أو وكلائهم المرخص لهم ذلك.

واشترط نص القرار رقم 46 لسنة 2022، الصادر اليوم، و الذي اطلعت عليه “المال” ، أن يتم إخطار المصانع صاحبة العلامة التجارية لتحديد موقفها من الشحنة بالتحفظ عليها من عدمه طبقا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية.

وذكر المستند ان تلك القرارات تاتي بسبب انه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة انتشار حالات ضبط أصناف من السجائر والسيجار بالسوق المحلي تحمل علامات تجارية مغشوشة او مقلدة بما يعود بالضرر على أصحاب تلك العلامات فضلا عن ماتشكلة من ضرر على الصحة العامة.

وبحسب آخِر التقارير والإحصائيات، فقد أنتجت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، خلال الـعـام المالي المنتهي فـي يونيو 2021، حوالي 70 مليار سيجارة، وباعت نحو 67 مليار سيجارة، بزيادة قدرها 12%، مقارنة بالعام الــذي سبقه.

وارتفعت إيرادات الشركة الشرقية للدخان (شاملة ضريبة القيمة المضافة) بنحو 6% لتسجل 34.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 32.6 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وحققت الشركة الشرقية للدخان صافى ربح قدره 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى، مقابل 2.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بزيادة قدرها 15%.