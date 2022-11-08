الجمارك تؤكد الالتزم بعرض الأصناف الواردة على الجهات الرقابية (منشور)

أصدرت الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك، منشور استيراد رقم 51 لسنة 2022 والخاص بالتنبيه مشددا على كافة المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية بالإلتزام بمنشور تعليمات رقم 34 لسنة 2022.

ويتضمن المنشور أن يتم الالتزام بعرض الأصناف الواردة على الجهات الرقابية بناء علي تذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة وعدم التزيد في العروض عما ورد بهذه التذييلات.

كما نصت التعليمات على عدم إضافة أو حذف أي عروض علي أي جهة رقابية بأي ميناء أو منفذ جمركي بدون صدور تعليمات من الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية ( قطاع النظم ) أو رئاسة المصلحة والتي يتم معالجتها علي تذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة مباشرة مع مراعاة الدقة في تطبيق التذييلات المتضمنه نظام إختياري.

كما أنه في حالة ورود أي تعليمات أو خطابات لأي ميناء أو منفذ جمركي من أي جهة رقابية بإضافة أو حذف عرض مدرج علي أي بند جمركي يتم الرجوع في هذا الشأن إلي وكيل اول الوزارة، ورئيس المصلحة الشحات غتوري لتقرير ما يلزم قبل إتخاذ أي إجراء في هذا الشأن .

جاء المنشور بناءا على كتاب مدير عام المكتب الفني بمكتب رئيس مصلحة الجمارك رقم 8420 في 7 نوفمبر الجاري، والمرفق به مذكرة معروضة على رئيس مصلحة الجمارك بالتوجيه لاصدار منشور بشأن عدم اضافة أي عروض على أي جهة رقابية بأي ميناء أو منفذ والمؤشر عليها بلا مانع بتاريخ 22 أكتوبر الماضي.

ومن المعروف أن أي بضاعة يتم استيرادها تخضع لعددا من الموافقات وفقا لطبيعة تلك البضاعة، حيث تحدد اللائحة الجمركية تلك الجهات التي تشرف على الافراج أو توافق عليها قبل الافراج عنها، وكذا هناك بضائع لابد من عرضها على جهات متخصصة لمعرفة مدى توافقها للمواصفات القياسية المختلفة.

ومن الجهات التي يتم عرض البضائع عليها على سبيل المثال كافة المواد الغذائية والسلع من هذا النوع يتم عرضها على هيئة سلامة الغذاء، أما البضائع التي يدخل فيها الحيوانات فتعرض على الحجر البيطري، وأخرى تعرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء وهيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة.

وأعدت مصلحة الجمارك دليلا لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي ينص على أنه في حالة وجود بنود محظورة يتم تغيير لون البنود المحظورة الى اللون الأحمر خلال عملية التسجيل على المنظومة، ويقوم المتعامل بالتعريف على التذييل المتسبب في الحظر من قائمة التذييلات / المستندات والأعمال، والموجودة على الاقرار في حقل قائمة تذييلات الحظر ويمكن عرض نص التذييل من خلال الضغط على عرض التذييل.

يذكر أن البضاعة إذا كانت هناك شرط لعرضها على جهة معينة قبل الافراج عنها، فيتم وضع تذييل على المستندات، بمعنى لو أن البضاعة لابد أن توافق عليه مثلا هيئة سلامة الغذاء، أو الحجر الصحي أو الحجر الزراعي، فيتم وضع التذييل أسفل المستندات بأنه شرطا أن يتم عرضها على تلك الجهة قبل الافراج عنها رسميا.