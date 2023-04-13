الجمارك تؤكد أن صنف بالون المعدة غير معفي من الضريبة على القيمة المضافة (مستند)

أكدت مصلحة الجمارك، على أن الصنف بالون المعدة يعد غير تعويضي لجسم الإنسان ، وبالتالي فهو صنف غير معفي من الضريبة على القيمة المضافة ولا ينطبق عليه نص البند رقم 32 من قائمة من قائمة السلع والخدمات المعفاة من تلك الضريبة.

جاء ذلك عبر منشور تعريفات رقم 33 لسنة 2023 ، والذي جاء بناء على الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية للصنف ” بالون المعدة ” من قبل الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ ” الادارة العامة للتعريفة ” .

وأشار الدكتور ابراهيم عبدالحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، في خطابه للادارة المركزية، أن تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص.

وأوضح الخطاب أن الصنف ” بالون المعدة ” غير تعويضي وعليه فإنه غير معفي من الضريبة على القيمة المضافة.

وأكد أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة المستحقة عليها باعتبارها هي الجهة المختصة قانونا.

وحسب بيانات وزارة المالية، فان السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، تشمل مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها, وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها, وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها, وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية, وحضانات الأطفال.

كما تشمل تلك الأصناف ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان, والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال.

كما تشمل أصناف البيض عدا المبستر، والشاى والسكر والبن، و منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، و الخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا.

كما تشمل تلك الأصناف كل من الحيوانات والطيور الحية والمذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة، و محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة.

كما أنه من تلك الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ، والحلاوة الطحينية, و الطحينة والعسل الأسود وعسل النحل، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، و البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.