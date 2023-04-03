الجمارك تؤجل اقتصار عمل المخلصين الجمركيين بموجب التفويض فقط لمدة 3 أشهر (مستند)

أصدر رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، قرارا بتأجيل التعليمات الخاصة بممارسة أعمال التخليص الجمركي بموجب التفويض فقط، وذلك لمدة 3 أشهر .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك عبر المنشور الجمركي الصادر اليوم أن هذا يأتي دراءا لتعطيل اجراءات الافراج الجمركي في المنافذ الجمركية المختلفة.

وكان ينص منشور رقم 10 لسنة 2023 على أن يتولى موظفي الجمارك التأكيد من توكيلات مستخلصي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، أثناء أعمال مراحل الكشف والتثمين.

كما كان ينص المنشور على أن يتولى موظفو الموقع التنفيذي المختص بمراحل الكشف والتثمين والإجراءات التحقق من أن مقدم البيان الجمركي والمتعامل عليه في جميع مراحل الكشف والتثمين هو مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين أو من المندوبين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات الصادر لهم تفويض كتابي بذلك.

كما يقوم موظفو المنافذ الجمركية بالتحقق من التوقيع اليدوي لمالك البضاعة أو من يوكله من المخلصين الجمركيين أو التوقيع الإلكتروني علي المنصة بالمواقع التي تعمل بنظام نافذة، على القيمة المقر عنها وإقرار القيمة والبيان الجمركي.

كما يتم التحقق من أن القائمين بالأعمال المساعدة هم من المعاونين المرخص لهم بذلك وحظر تواجدهم في مراحل الكشف والتثمين، بالإضافة إلى متابعة قيام المخلصين الجمركيين أو المندوبين أو المساعدين بتعليق الترخيص الجمركي ثالثا : يجال كل من يثبت مخالفته لما تقدم للتحقيق الإداري أو لجان التأديب المختصة.

ونص المنشور على أن يتولى موظفو الأمن الجمركي والتفتيش العام ومكافحة التهرب الجمركي بالمواقع ما جاء بالقرار من تعليمات أيضا.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات تأتي نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المخلصين الجمركيين بممارسة أعمال التخليص بمقتضي توكيلات رسمية دون أن يكون اسمهم مقيد على البيان الجمركي، وذلك مخالفا لأحكام المواد (24) ، (255)، (138)، (22) ، (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.