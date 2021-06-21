«الجمارك»: تأجيل تسجيل التوكيلات الملاحية على منصة «نافذة» لحين إشعار آخر (مستند)

تم تنفيذه أبريل على سبيل التجربة وسيتم تنفيذه إلزاميًا أول الشهر المقبل

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، في خطاب مرسل لغرف الملاحة، أنه فيما يخص قيام شركات الخطوط الملاحية البحرية في تحميل الملفات الإلكترونية لقوائم الشحن (المانفيست) أو إدراجها من خلال المنصة الإلكترونية (نافذة) وذلك اعتبارًا من 22 يونيو الحالي، فانه سيتم تأجيل قيام شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية البحرية العاملة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، لحين اشعار آخر .

وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات إلى الغرف الملاحية إلى أنه سيتم بدء قيام شركات التوكيلات الملاحية العاملة بالموانئ المصرية في تحميل الملفات الالكترونية “نافذة ” وذلك اعتبارا من 22 يونيه الحالي، وقيام التوكيلات الملاحية بالمبادرة بإنشاء حسابات لتلك التوكيلات وممثليهم على المنصة الإلكترونية “نافذة”، وكذلك استصدار وحدات توقيع الإلكتروني e-token .

وأكدت مصلحة الجمارك ضرورة اخطار والتأكيد على شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية البحرية بانشاء حسابات لتلك التوكيلات وممثليهم على المنصة الالكترونية ” نافذة ” وكذلك استصدار وحدات توقيع الكتروني ” e- token “.

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميًا أو يوليو المقبل.