الجمارك المصرية توقع برتوكول مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين

وقعت مصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة لتحسين دورة الإفراج الجمركي.

كما يأتي البرتوكول حسب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين أثناء عملية الاستيراد والتصدير.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية على دعم المسار الاقتصادي للدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة في ضوء رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوطيد العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الصينيةوتعاون الجنوب جنوب، والتي ستسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين الخارجية.

ويهدف هذا البروتوكول إلى المساعدة في حل مشكلات الشركات أعضاء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بالمواني والمنافذ الجمركية المختلفة، والتنسيق مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك لحل المشكلات الخاصة بصادرات الشركات أعضاء المؤسسة وكذا التنسيق لعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الصلة بنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.