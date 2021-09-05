الجمارك: اللائحة التنفيذية وسعت في قائمة وقيمة «المسموحات» للمصريين العائدين من الخارج والسياح

تم رفع قيمة الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب لتصبح فى حدود ١٠ آلاف جنيه بدلاً من ١٥٠٠ جنيه،

نفى محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية في مصلحة الجمارك ما ذكر خلال الفترة الماضية من شائعات حول خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة .

وأوضح خلال برنامج 90 دقيقة التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على أون سبورت، أن القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، التى بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١، تضمنت أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصى.

وأشار إلى أنه منذ صدور اللائحة مطلع سبتمبر وهناك تساؤلات حول قدر المسموحات للمسافرين والسياح والعائدين من المشتريات.

وقال إن “البعض اعتقد بعد صدور اللائحة الجديدة أن هناك خفض للمسموحات عما كان سائداً ومنذ صدور القانون الجديد”.

وأضاف: “شهدنا العديد من الالتباسات المرتبطة بتفسير هذا القدر من هذه المسموحات رغم وضوح المسموحات”.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصرى.

ولفت إلى أنه تم وضع قواعد خاصة ملائمة بـ«المسموحات» المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم، تصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة؛ بما يُسهم فى تحفيز سياحة اليخوت.

وقال إن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦، ولائحته التنفيذية كانت تقتصر على الملابس الشخصية المستعملة وآلات التصوير، والكتابة، والحاسبة، والراديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية، والحلى، والمجوهرات، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بينما فى القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، تم التوسع وعدم التقيد بأصناف محددة، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بمراعاة الأدوية التى ترد بصحبة الركاب للاستعمال الشخصي.

وأضاف أنه وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦، ولائحته التنفيذية كانت الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، فى حدود ١٥٠٠ جنيه أو ما يتم شراؤه من الأسواق الحرة خلال ٤٨ ساعة من وصوله للاستعمال الشخصي فى حدود ٢٠٠ دولار، بحد أقصى ٤ مرات فى العام الواحد.

وتابع: “بينما فى القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، تم رفع قيمة الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، لتصبح فى حدود ١٠ آلاف جنيه بدلاً من ١٥٠٠ جنيه، كما تمت زيادة «المسموحات» للسائح لتصبح ٢ لتر مشروبات روحية بدلاً من لتر، وثلاث «خراطيش سجاير» بدلاً من واحدة”.

وأوضح أن قائمة «المسموحات» للمصريين العائدين من الخارج شهدت رفع الحد الأقصى لقيمة الأشياء الشخصية الجديدة الواردة بصحبة الراكب من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، وزيادة إمكانية شراء «خرطوشتين» سجائر من السوق الحرة، واستبدال لتر المشروبات الروحية بكرتونة بيرة.

ولفت إلى أن هناك حصصًا من المشروبات الروحية للمنشآت السياحية بتعريفة جمركية مخفضة من ٣٠٠٠٪ إلى ٣٠٠٪ فقط؛ بما يُراعى متطلبات السياح الأجانب، ويُسهم فى تشجيع السياحة.