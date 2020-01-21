اقتصاد وأسواق

«الجمارك»: العمل على تقليل عدد المستندات الجمركية.. ولجنة مشتركة لفتح الحاويات مرة واحدة

المصلحة طالبت بأن تتضمن الفاتورة منشأ البضائع، وأن تكون فاتورة تفصيلية وليس قائمة عبوة
سمر السيد 9:38 م, الثلاثاء, 21 يناير 20 9:38 م, الثلاثاء, 21 يناير 20

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قال سيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة بدأت تعمل على تقليل عدد المستندات الجمركية وتوافقت مع البنك المركزي للحصول على نموذج 4 وإيصال المصاريف الإدارية إلكترونيًّا وليس ورقيًّا.

وأضاف، في كلمته بفعاليات الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، أن المصلحة طالبت بأن تتضمن الفاتورة منشأ البضائع، وأن تكون فاتورة تفصيلية وليس قائمة عبوة، مشيرًا إلى أنها تعمل حاليًّا على أن يكون إذن التسليم من التوكيلات الملاحية آليًّا.

وفيما يتعلق بالصادرات المصرية للخارج، أشار إلى أن المصلحة تعمل على أن يكون إذن الشحن آليًّا وليس يدويًّا؛ لتقليل عدد المستندات، مؤكدًا حرص الدولة على زيادة حجم الصادرات ونفاذها للأسواق بسرعة.

وأكد أنه تم العمل على اللجان المشتركة، وقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك لجنة مشتركة لفتح الحاويات مرة واحدة.

وتابع أنه لا يعتدّ بأن تقوم هيئة واحدة بمفردها بالتفتيش، مؤكدًا أن هذا الأمر سيقلل زمن الإفراج والتكلفة وتحسين وضع مصر في تقرير البنك الدولي، مشيرًا إلى أنه صدر منشور من المصلحة وأصبح هناك منسق منها يتوافق مع جميع الجهات الأخرى حول ميعاد فتح الحاويات وأن تكون تلك الجهات الأخرى موجودة في ساحة الفحص وليس في أماكن بعيدة بحيث يتم الفحص من قبلها في وقت واحد.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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