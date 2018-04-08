الجمارك الصينية تهدد واردات العلامات الألمانية من مصانعها بالولايات المتحدة

خالد بدر الدينتتوقع شركات السيارات الألمانية، هبوط أرباحها هذا العام، حال طبقت حكومة بكين رسوم جمارك بحوالى %25 على واردات السيارات الأمريكية التى تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار، يبلغ نصيب الشركات الألمانية منها 7 مليارات دولار.وذكرت وكالة رويترز، أن الجمارك الصينية على واردات السيارات الأمريكية،

خالد بدر الدين

تتوقع شركات السيارات الألمانية، هبوط أرباحها هذا العام، حال طبقت حكومة بكين رسوم جمارك بحوالى %25 على واردات السيارات الأمريكية التى تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار، يبلغ نصيب الشركات الألمانية منها 7 مليارات دولار.

وذكرت وكالة رويترز، أن الجمارك الصينية على واردات السيارات الأمريكية، والتى يصل عددها إلى حوالى 270 ألف وحدة سنويا، تمثل حوالى 1.73 مليار دولار، ما يؤثر سلبا على الشركات الألمانية التى تنتج سيارات بمصانعها الأمريكية.

ويؤكد محللون بشركة إيفركور ISI الألمانية لأبحاث أسواق السيارات، أن رسوم الجمارك الصينية ستضر بالشركات الأجنبية أكثر مما ستضر بنظيرتها الأمريكية، خاصة شركة BMW الألمانية، أكبر مصدرة للسيارات من مصانعها الأمريكية.

ويواجه مصنع BMW فى مدينة سبارتانبورج بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، تكاليف إضافية تقدر بحوالى 965 مليون دولار، بسبب الجمارك الصينية، لأنه أكبر مصنع للشركة بالولايات المتحدة، بينما ستتحمل شركة مرسيدس حوالى 765 مليون دولار.

وينتج مصنع BMW فى مدينة سبارتانبورج موديلات X3 و X4 و X5 X6 و X7 من السيارات الرياضية متعددة الأغراض، كما يقول بيتر شوارزبوير، عضو مجلس إدارة الشركة، الذى يرى أن النزاع التجارى بين واشنطن وبكين سيجعل الشركة الألمانية تقلص إنتاج مصانعها الأمريكية، وقد تنقله إلى دول أخرى لا تتعرض للجمارك الصينية، وإن كان النقل سيكلف ملايين الدولارات، ويستغرق شهورا طويلة.

وبلغت صادرات مصنع BMW فى مدينة سبارتانبورج للصين، صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم، أكثر من 100 ألف و200 وحدة، أو ما يعادل حوالى %18 من إجمالى صادراتها من جميع الموديلات، خلال العام الماضى.

وكانت الصين قد هددت بمضاعفة رسوم الجمارك إلى 50 % على واردات السيارات الأمريكية والأجنبية، وغيرها من المنتجات التى يجرى تصنيعها فى المدن الأمريكية، ردا على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض جمارك على العديد من المنتجات الصينية، ومنها سيارات وقطع غيار.