الجمارك : السماح لوكيل الشحن الحصول على رقم التسجيل المسبق لشحنات بضائع الترانزيت غير المباشر

قررت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، السماح للمصدر أو وكيل الشحن الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات ( acid ) الترانزيت الغير مباشر بموجب توكيل موثق من السفارة أو القنصلية المصرية مع تطبيق باقي الشروط المقررة بمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 55 لسنة 2021 .

ونص خطاب صادر عن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى المهندس جمال قطب مدير الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” أنه تلاحظ ورود شحنات ترانزيت غير مباشر عابرة للبلاد ويطلب وكيل الشاحن أو المصدر الأجنب استيفاء إجراءات الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات ACID، إلا أن منشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 55لسنة 2021 قصر هذا الإجراء على وكيل المستورد الأجنبي بموجب توكيل موثق من السفارة أو القنصلية المصرية في بلد المستورد.

وتابع “رئيس مصلحة الجمارك” أنه في حالة طلب وكلاء الشحن أو المصدرين الاجانب استيفاء إجراءات الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID) لرسائل الترانزيت غير المباشرة وتيسيرا لحركة تجارة الترانزيت فليس هناك ما يمنع من الناحية الإجرائية من السماح لوكيل الشحن أو وكيل المصدر الأجنبي بإتمام هذا الإجراء للحصول على رقم ACID بموجب توكيل موثق من السفارة أو القنصلية المصرية مع تطبيق باقي الشروط المقررة بمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 55 لسنة 2021.

وكان ينص منشور تعليمات رقم 55 لسنة 2021 أنه بالنسبة للشحنات الواردة برسم الترانزيت غير المباشر عبر المـوانئ البحريـة المصـرية للوصول إلى الوجهه النهائية للبضائع بالدولة الأجنبية، يتم الحصول على رقم تعريفي ( ACID ) للشحنات الواردة، وذلك بعد تسجيل المستورد الأجنبي بقاعدة بيانات المتعاملين مع الجمارك من خلال تقديم عدد من المستندات.

وتضم تلك المستندات، كل من مستند موثق من الدولة التابع لها المستورد مقيد فيه اسم الشركة والممثل القانوني مصدق عليـه من السفارة أو القنصلية المصرية، وكذا صورة من جواز السفر لصاحب الشركة المستوردة أو مديرها موثق مـن السـفارة أو القنصلية المصرية، و توكيل من المستورد لمندوبه أو وكيله المصري موثق من السفارة أو القنصلية المصرية، وصورة من بطاقة الرقم القومي للموكل اليه.

كما ذهب المنشور إلى أن يكون للمصدر الأجنبي حساب (حسابات ) مفعله على منصة كارجو إكس ومراعـاه استيفاء المتطلبات اللازمة للدخول على البوابة الالكترونية (نافذة) لإصدار الرقم التعريفي للشحنة ACID وفقـا للتعليمات المنظمة لذلك.

ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا وتم تطبيقه إلزاميا أول أكتوبر الجاري على الواردات المصرية بالموانئ البحرية فقط .