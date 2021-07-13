الجمارك : السلع والخدمات المؤداة لسفن أعالى البحار خارج المياه الاقليمية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الجمارك المصرية عدم تحصيل ضريبة قيمة مضافة على أعمال شركة القاهرة للعبارات «التابعة لوزارة النقل».

جاء ذلك عبر منشور تعريفات أصدرته المصلحة مؤخرا، والذى أشار إلى أن ذلك جاء على خلفية كتاب الإدارة العامة للتعريفة بخصوص شركة القاهرة للعبارات بشأن طلب الاستفسار عن مدى خضوع السلع والخدمات المؤداة لسفن أعالى البحار وكذا العمولات التى يستقطعها الوكيل السعودى من إيرادات بيع التذاكر، وعن مدى اعفاء قطع الغيار اللازمة لتشغيل العبارات ومدى صحة مطالبة الشركة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية.

وأفادت مصلحة الجمارك أنه وفقا لاحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فان السلع والخدمات المؤداة لسفن أعالى البحار التى تعمل خارج المياه الاقليمية سواء أجنبية أو مصرية تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر «صفر» باعتبارها سلعا وخدمات مصدرة للخارج على ان يتم ذلك تحت اشراف مصلحة الجمارك ووفقا للاجراءات الجمركية فى هذا الشأن.

ومن ثم فان السلع والخدمات المؤداه لسفن أعلى البحار تخضع للضريبة على القيمة بسعر صفر طبقا للشروط سالفة الذكر، وطبقا لما انتهى اليه قرار لجنة الأمانة الفنية والمعتمد من رئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 27 يوليو 2020، فانه يخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر والتى تسمى خدمة النقل المائى الخارجى للركاب وكذا السيارات الملاكى صحبة الراكب من ميناء سفاجا الى ميناء ضبا السعودى .

كما أنه طبقا لاحكام القانون سالف الذكر ترد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها سواء صُدرت بحالتها أو ادخلت الى سلع أو خدمات أخرى.

وذهب كتاب مصلحة الجمارك، إلى أنه يحق للشركة رد الضريبة على مدخلات خدمة النقل المائى الخارجى للركاب ومنها قطع غيار العبارات المستخدمة فى الخدمة وفقا لاجراءات رد الضريبة المشار اليها بالقانون، وحيث أنه على كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل لدى المصلحة مهما كان حجم تعاملاته ومن ثم يتعين على الشركة التسجيل لدى المصلحة باعتبارها مصدرا مهما كان حجم تعاملاتها طبقا للقانون سالف الذكر.

وباعادة دراسة موضوع العمولات التى يتلقاها الوكيل السعودى والمستقطعة من إيرادات التذاكر فى السعودية لصالح شركة القاهرة للعبارات وطبقا للكتاب المبلغ رقم 5 الصادر فى 19 سبتمبر 2019 وكذا كتاب رقم 6 لسنة 2019 فان العمولات تخرج عن نطاق تطبيق قانون القيمة المضافة باعتبار ان مكان الاستفادة بالخدمة المملكة العربية السعودية .

وعلى اثر ذلك أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 38 لسنة 2021 بشأن المعاملة الضريبية لشركة القاهرة للعبارات، ليتم إعفاء خدماتها من ضريبة القيمة المضافة .

يذكر أن القاهرة للعبارات والنقل البحرى شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصرى تابعة لوزارة النقل تملكها هيئات الموانئ المصرية، وقد تـم إنشاؤهـا فى 4/1/2009 وهى شركة تدير العبارتـين السريعتـان (القاهرة و الرياض) اللتين تعملان بموانئ البحر الأحمر.