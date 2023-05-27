الجمارك: الحجر الزراعي يشدد على عدم اصطحاب الركاب لأي كميات من بيض ديدان الحرير (منشور)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 12 لسنة 2023 والخاص بتطبيق كتاب الدكتور رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي رقم 555 بتوجيه مأموري الجمارك في صالات وصول الركاب بضرورة التأكد من عدم إصطحاب الركاب أي كميات من بيض ديدان الحرير.

ونص المنشور على أنه في حالة ورود أي كميات صحبة الركاب فيتم التأكيد على ضرورة عرضها على مفتشى الحجر الزراعي المسئول بالصالة وعدم السماح بدخولها إلا بعد تمام التأكد من خلوها من مرض الببرين من خلال تأشيرة الحجر الزراعي بذلك و على النحو الوارد بكتاب الحجر الزراعي.

وتعد الصين والهند وأفغانستان وبنغلاديش والبرازيل وكوريا وفرنسا واليونان وإندونيسيا وإيران واليابان ورومانيا وتايلاند وأوزباكستان وفيتنام وكولومبيا وبلغاريا وماليزيا وبوتسوانا ومصر وإثيوبيا وغانا ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا وتونس وزامبيا من أهم الدول المنتجة للحرير الخام المستخرج من تربية دودة القز كمشروع إنتاجي، أما الدول المستهلكة للحرير فنجد على رأس القائمة عالميا الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا واليابان والهند وفرنسا والصين وإنجلترا وسويسرا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وكوريا.

وأهم المخاطر التي تواجه مشروع تربية دودة القز، التعرض للأمراض حيث قد تتعرض يرقات ديدان القز أو إنتاج الحرير للإصابة ببعض الأمراض التي تهدد المشروع، ومن أشهر تلك الأمراض الببرين، وهو من الأوبئة التي تدمر أغلب يرقات أو شرانق المشروع، وللتغلب على مثل تلك الأمراض يجب الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة الموصى به، وكذلك المواظبة على تنظيف الصواني وتعقيم أو تطهير المكان بصورة دورية، مع تنظيف مخلفات الديدان.