الجمارك: التحفظ على أي منتجات كيماوية مصدرة تحتوي على مادة الثيرام

قرر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، ضرورة التزام الإدارات الجمركية المختصة بالتحفظ على أية منتجات كيماوية يتم تصديرها وتحتوي مادة الثيرام “المحرمة دوليا وتحمل الاسم التجاري لشركة كيميكال اجر يوروب اليابانية إحدى شركات سوميتو العالمية.

ونص منشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 70 لسنة 2022، والذي حصلت “المال” على نسخة منه، على أن يتم إخطار إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة لتتولى إبلاغ الشركة لتتخذ الإجراءات القانونية المقررة بمقتضى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية لاستكمال إجراءات التحفظ على هذه الرسائل.

وأشار رئيس المصلحة، عبر المنشور الجديد، إلى أن تلك التعليمات تأتي في إطار استمرار المصلحة باتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفي ضوء استمرار الشكوى المقدمة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من مكتب مادوك أند برايت لحقوق الملكية الفكرية – وكيل شركة كيميكال اجرو بوروب اليابانية ” إحدى شركات سوميتومو العالمية ” ومقرها اليابان، وتضررها من قيام بعض الشركات المصرية بإنتاج وتصنيع وإعادة تعبئة منتجات كيماوية تحتوي على مادة (الثيرام) المحظورة والمحرمة دوليا تحت اسمها التجاري، ولما يسببه هذا المنتج من أضرار للصحة العامة والبيئة.