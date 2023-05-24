الجمارك: الانتهاء من 40 ألف موافقة استيرادية لـ «سيارات المصريين بالخارج»

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تمت مضاعفة الموظفين المختصين في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك الأجازات والعطلات الرسمية لإنجاز الموافقات الاستيرادية.

ولفت إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من نحو 40 ألف موافقة استيرادية وهناك 37 ألفًا تحت الفحص، موضحًا أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».

ويحق لغير المالك الأول أن يستورد السيارة بشرط ألا تتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

وأضاف أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.