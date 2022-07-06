الجمارك الإيطالية تستضيف وفد المشغل الاقتصادي لبحث سبل التعاون

فى إطار تنفيذ الانشطة الخاصة بالمكون الرابع ” في مشروع التوأمة بين الجمارك المصرية وجمارك الاتحاد الاوربى” متمثلة فى الجمارك الإيطالية، والخاص ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد، قام وفد البرنامج بقيادة الأستاذة أمل نوس جندي، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك بزيارة ميدانية إلى الجمارك الإيطالية استغرقت 4 ايام، رافقهم في الزيارة كلاً من مها ماهر نجيب مدير عام الإدارة العامة للعملاء بالمشغل الاقتصادي، و حسين دودار مدير عام الإلتزام بالبرنامج، و صالح عبد القادر معاون رئيس المصلحة للمشغل الاقتصادي المعتمد.

وتم خلال اليوم الأول قيام الوفد بزيارة المقر الرئيسي لجمارك جنوة ولقاء مدير قطاع جمارك جنوة والتعرف ميدانيا على آلية عمل برنامج المشغل االقتصادي المعتمد من مسئول البرنامج طرفهم، كما تم الاطلاع على مراحل اعتماد شركة في البرنامج وفقا لنوع الصفة (تبسيطات جمركية – السلامة والامن ) بدءا من تقديم الطلب حتى قرار الاعتماد، والتعرف عملياً على آلية مراقبة نشاط العملاء وإعادة تقييمهم وما يترتب عليها من ( استمرار سريان الصفة أو تعليق الصفة أو الغاء الصفة ).

وتم خلال اليوم الثاني إجراء زيارة ميدانية لشركة A.S.P وهي إحدى الشركات المعتمدة بالبرنامج بقائمة AEOf ونشاطها ” محطة تداول حاويات – مستودع مؤقت” شملت الزيارة، التعرف على نشاط الشركة – رصد عملية مراقبة التداول للحاويات من خلال غرفة مراقبة بكاميرات متقدمة جدا – تقسيم ساحات التخزين داخل المحطة ( بضائع عادية – بضائع خطرة – ساحة الجمارك ) – كيفية متابعة اداء العميل من الجمارك – القيام بجولة داخل الساحات وحضور عملية فحص شحنة وسحب عينة من ادارة الاغذية.

فيما تم خلال اليوم الثالي اجراء زيارة ميدانية لشركة Cavanna Olii) ) لانتاج زيت الزيتون معتمدة بالبرنامج بقائمة AEOf شملت، التعرف على نشاط الشركة ( استيراد زيت الزيتون من تونس واجراء عمليات تكميلية عليه ثم تصديره – كيفية مراقبة نشاط الشركة من برنامج AEO بجنوة من خلال موظف شئون الجمارك وموظف شئون الامن والسلامة بالشركة – المزايا التي تتمتع بها الشركة – رصد لعملية المتابعة من برنامج المشغل االقتصادي المعتمد بجمارك جنوة – اجراء جولة ميدانية داخل الشركة من ساحة استالم الوارد حتى ساحة تصدير المنتج النهائي .

وتم خلال اليوم الرابع إجراء زيارة ميدانية لمقر البرنامج بجمارك جنوة شملت التعرف على نظام ادارة المخاطر على السيستم ( منصة Ayda 2 ) وتقابلها منصة نافذة في جمارك مصر – كيفية مراقبة نشاط اعضاء برنامج AEO على النظام ورصد أي مخالفات أو انتهاكات قد تقع منهم – رصد المزايا التي تتمتع بها شحنات الشركة.

وقد أسفرت تلك الزيارة عن العديد من الايجابيات سوف تنعكس اثارها على اداء البرنامج وعملاء البرنامج في القريب العاجل.