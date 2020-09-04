الجمارك : الإفراج عن سيارات بقيمة 5.4 مليار جنيه من منفذ الإسكندرية في أغسطس الماضي‎

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أغسطس الماضي، وهو الشهر العشرين لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 5.466 مليارات جنيه، تم تحصيل 1.407 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 14395سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3.656 مليارات جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، وتم تحصيل نحو 974 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا» خلال شهر أغسطس الماضي؛ وتم إعفاؤها من سداد أكثر من 1.546مليار جنيه.