الجمارك: استمرار العمل بالمركز اللوجستي وساحات الفحص بميناء السخنة أيام الأجازات

أعلنت مصلحة الجمارك عن استمرار المركز اللوجستي العمل اليوم وغدا وذلك حرصا على سرعة إنهاء الأعمال والإفراج عن الحاويات، بالرغم من الأجازة الرسمية للبلاد بسبب أعياد القيامة وشم النسيم.

وأكدت مصلحة الجمارك في منشور رسمي ” اطلعت عليه المال ” أنه سيتم العمل بالمركز اللوجستي وساحات الفحص بالميناء، والذي يواجه إقبال غير مسبوق من قبل المستوردين خلال الفترة الأخيرة.

وأصدرت الإدارة المركزية لجمارك السويس “والتي تعد مسئولة عن ميناء السخنة” تعليمات بشأن البضائع التي يتم عرضها على لجان الأسعار بميناء السخنة.

ونصت التعليمات على عدم العرض على لجان الأسعار إلا الأصناف المحددة بكتاب رئيس مصلحة الجمارك والمؤشر عليها من وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتي تشمل الساعات وأجزائها ولوازمها، والأدوات الصحية ولوازمها، والعدد اليدوية، والتليفونات المحمولة واكسسوارتها، والأدوات الكهربائية وأجزائها، والإطارات بأنواعها.

كما شملت البضائع أيضا ما يتراءى لمدير إدارة الأسعار أو مدير عام جمرك العين السخنة للدراسة السعرية لبعض الأصناف.

كما ذهبت التعليمات على أن مسئولية تحديد الأسعار خارج القرار هي مسئولية لجنة التثمين الأصلية ( المثمن المستندي – ومدير التعريفة ) ، كما أن أكدت على ضرورة الالتزام بما جاء في منشور التعليمات رقم 159 لسنة 2017 ومنشور تعليمات رقم 1 لسنة 2021 بشأن الضوابط الواجب اتباعها عند التقييم الجمركي.

وذكر منشور جمركي صادر عن الادارة المركزية لجمارك السخنة أن تلك التعليمات تأتي في إطار التوجيهات بمتابعة أداء العمل بالمواقع والمنافذ الجمركية المختلفة، وتذليل المعوقات التي تؤدي إلى تقليص زمن الافراج الجمركي وحرصا من الادارة العامة لجمارك العين السخنة على توحيد منظومة الاسعار ولضمان العدالة وحرصا على الصالح العام وسرعة العمل وسرعة الأداء.